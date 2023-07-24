Резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» сэкономили 10,7 млрд рублей благодаря льготам

За 17 лет работы резиденты особой экономической зоны «Санкт-Петербург» смогли сэкономить 10,7 млрд рублей. Сберечь деньги удалось благодаря налоговой льготе, в которую входят послабления на прибыль, имущество, землю и транспорт, а также с помощью таможенных платежей, льготы по выкупу земельного участка и ограничения затрат по присоединению к инженерно-технологическим сетям, сообщили 24 июля в пресс-службе ОЭЗ «Санкт-Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадка "Новоорловская" Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург".

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Площадка "Новоорловская" Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург".

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За все время существования ОЭЗ выручка 72 компаний, являющихся ее резидентами, составила 338 млрд рублей. В совокупности они инвестировали в проекты 88,3 млрд руб. Объем налоговых исчислений достиг 51,3 млрд рублей, из которых 20,3 млрд пошли в региональный бюджет. Эта сумма почти в 2 раза превышает сумму полученных резидентами ОЭЗ льгот.

«Объемы сэкономленных средств резидентов в основном коррелируют с их объемами инвестиций и объемами выручки. Показательно, что крупнейшие инвесторы ОЭЗ — "Биокад", "Вертекс", "Фармасинтез-Норд", "Цитомед" и другие — уже реализовали или реализуют вторые и третьи очереди своих проектов, убедившись в преимуществах и реальной экономии за счет специального льготного режима ОЭЗ, ощутив комфортные условия ведения бизнеса. Для нас это главный показатель эффективности и успешности проекта ОЭЗ в Петербурге»,— отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

По словам губернатора Александра Беглова, правительство города в связи с особой эффективностью ОЭЗ готово работать над расширением площадок на ее территории. Планируют решить этот вопрос уже до конца года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ОЭЗ «Санкт-Петербург» вновь оказалась в числе лидеров особых экономических зон России по итогам ежегодного отчета Минэкономразвития РФ за 2022 год.

Елизавета Цветкова

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