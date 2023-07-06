Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» вновь признана одной из лучших в России

ОЭЗ «Санкт-Петербург» вновь оказалась в числе лидеров особых экономических зон России по итогам ежегодного отчета Минэкономразвития РФ за 2022 год. Соответствующий документ поступил в федеральное правительство в четверг, 6 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадка "Новоорловская" Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург".

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Площадка "Новоорловская" Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург".

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Петербург показал наилучшие результаты среди ОЭЗ технико-внедренческого типа. Высокую оценку петербургская экономическая зона получила по количеству созданных резидентами и управляющей компанией новых рабочих мест (829), по объему инвестиций (11,6 млрд рублей), уплаченных налогов (10,1 млрд руб.) и другим критериям.

В топ зон технико-внедренческого типа также вошли ОЭЗ «Технополис Москва», ОЭЗ «Дубна» (Подмосковье) и ОЭЗ «Иннополис» (Татарстан).

«Такая динамика роста говорит о том, что ОЭЗ продолжают оставаться драйвером региональных экономик и точками притяжения инвестиций и стимулирования экономической активности»,— готовится в Telegram-канале «ОЭЗ Санкт-Петербург».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Санкт-Петербурга и АО «Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"» подписали соглашение об осуществлении технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ «Санкт-Петербург».

Татьяна Князькова

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