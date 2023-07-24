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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Германия инвестирует €20 млрд в производство чипов

Правительство Германии собирается инвестировать до €20 млрд в производство полупроводников. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В эту сумму входят €10 млрд, уже выделенные германскими властями на поддержку строительства завода компании Intel в Магдебурге.

По данным источников, помимо этого германское правительство собирается предоставить €7 млрд другим производителям полупроводников, включая тайваньскую TSMC и германскую Infineon. Еще €3 млрд предполагается выделить на менее масштабные проекты в этой сфере.

Германия, как и многие другие страны, в последнее время развивает собственное производство полупроводников, чтобы снизить зависимость от азиатских производителей. В мае германская Infineon сообщила о планах построить в Дрездене завод по производству полупроводников на €5 млрд. В том же месяце стало известно, что TSMC рассматривает возможность инвестировать €10 млрд в собственный завод в Дрездене.

Американская корпорация Intel запускает многомиллиардные проекты в Германии, Польше и Израиле, подробнее об этом — в материале «Ъ» «Intel расходится по Старому Свету».

Яна Рождественская

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