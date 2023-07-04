«Неймар не держится за Париж»

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» предлагает бразильскому нападающему ПСЖ Неймару зарплату €600 млн за три года. Ранее владельцы этой команды хотели подписать контракт с Лионелем Месси на €1,2 млрд за два года, но аргентинец выбрал американский клуб «Интер Майами» с зарплатой $60 млн в год. Поедет ли Неймар на Ближний Восток, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Плавное перемещение стареющих футбольных звезд из Европы в Саудовскую Аравию продолжается. Еще один игрок с громкой фамилией Неймар может отправиться на Ближний Восток. Зарплату бразильцу предложили не рекордную, но солидную — €200 млн в год. Это как у Криштиану Роналду, на минуточку. Причем шейхи, владеющие клубом «Аль-Хиляль», готовы пригласить Неймара на три года. Роналду позвали всего на два сезона.

Так что бразильский нападающий может заработать €600 млн. Причем это уже после налогообложения. Сейчас Неймар получает в ПСЖ около €50 млн, и французский клуб с удовольствием расстанется с игроком, рассказал “Ъ FM” футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«Абсолютно бестолковый футболист с точки зрения всего, кроме продажи спортивной атрибутики. Потому что не оправдал никаких надежд, ничего с ним не выиграли, лучше с ним не стало — скорее хуже. Для Саудовской Аравии Неймар остается топ-игроком, вопрос в том, как он будет себя там ощущать со своими вечеринками, развлечениями, алкоголем и прочим».

Еще бы — Неймара покупали в 2017 году за невероятные €222 млн, а сейчас он стоит €60 млн. Кроме того, бразилец негативно влияет на главную звезду ПСЖ — Килиана Мбаппе, считает Вадим Трушков: «Испортился и Мбаппе с точки зрения характера и финансовых запросов. Когда два-четыре таких футболиста в раздевалке, разговор не о спортивных достижениях, а о деньгах и вечеринках.

Вот как Неймар пришел, Мбаппе сразу изменился. Считается, что последний сезон он отработал не на максимуме. То есть в сборной все хорошо, а в клубе нет».

Последнее заявление Мбаппе по поводу того, что он хочет получать при переходе в «Реал» €240 млн, можно сказать, поставило крест на этом переходе. Так что говорить о том, что Мбаппе куда-то уйдет из ПСЖ в ближайшее время, лучше не стоит. В Мадриде уже предложили Килиану прийти в себя. Если игроку и заплатят по-настоящему сумасшедшие деньги, то только в Саудовской Аравии. Там Месси сначала предлагали €1 млрд, а потом €1,2 млрд.

Так что шейхи не будут скупиться. Они действуют по привычной схеме и готовы забрать любую звезду, лишь бы об этом говорили, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «То, что футбол — индустрия развлечений, придумали не арабы, не саудовцы, не Ближний Восток. Люди же ходят посмотреть на артистов. Когда в кино играют великолепные актеры, мы идем и смотрим на них. Так и в футболе».

Но все-таки Мбаппе пока всего 24 года, и двигаться в сторону Ближнего Востока ему пока рано. К тому же в ПСЖ нападающего холят и лелеют. Кстати, «Пари Сен-Жермен» также принадлежит шейху — Эмиру Катара, который, как пишет французская пресса, готов платить Килиану любые деньги, лишь бы звездный игрок остался в Париже. А вот переход Неймара не кажется фантастикой. Игроку 31 год, и его любовь к деньгам давно стала притчей во языцех.

А если вспомнить майскую историю про то, как бразилец не пришел на игру чемпионата страны со «Страсбургом», где ПСЖ стал чемпионом Франции, а на следующий день появился в Монако на гонках «Формулы-1», то не сложно сложить два плюс два и сделать вывод о том, что Неймар не держится за Париж. Правда, есть информация, что на бразильца претендуют английские клубы «Манчестер Сити» и «Челси». Если все это не фейк, то, скорее всего, шейхам, владеющим командой «Аль-Хиляль», придется немного подождать.