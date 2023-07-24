«Аль-Хиляль» предложил Мбаппе €776 млн за один год выступлений

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» готов предложить форварду «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Килиану Мбаппе годовую зарплату в размере €776 млн, а также заплатить за его трансфер рекордные €332 млн, сообщил телеканал CBS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Килиан Мбаппе

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Килиан Мбаппе

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

По данным CBS, форвард получит €776 млн за один год, а затем сможет бесплатно уйти в испанский «Реал».

Сегодня, 24 июля, итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо сообщил в Twitter (принадлежит Meta, запрещенной на территории РФ), что «Аль-Хиляль» подал официальную заявку в ПСЖ о начале переговоров по трансферу Мбаппе за €300 млн. По словам Фабрицио Романо, сам Мбаппе не участвует переговорах. Он также уточнил, что в ПСЖ уверены: футболист уже согласовал условия и подписал контракт с мадридским «Реалом».

В этот же день спортивная газета L`Equipe сообщила, что переговоры по трансферу Мбаппе ведет также «Барселона». Испанский клуб хочет предложить ПСЖ нескольких игроков за Мбаппе из-за финансовых трудностей.

Ранее сообщалось, что Мбаппе решил не продлевать действующий контракт с ПСЖ, но намерен отыграть год за команду. 21 июля стало известно, что футболист не поедет вместе с командой на предсезонное турне в Японию.

Накануне «Аль-Хиляль» выкупил у «Зенита» лучшего игрока РПЛ Малкома, весной клуб сообщал о намерениях обменять Лионеля Месси. Самой дорогой сделкой по трансферу в истории считается переход Неймара из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году: тогда контракт обошелся в €222 млн.

Полина Мотызлевская