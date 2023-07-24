В Москве возобновлено движение по Комсомольскому проспекту в область

Движение в Москве по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области полностью восстановлено, сообщил департамент столичного транспорта. Ограничения на передвижение транспортных средств были введены из-за атаки беспилотников утром 24 июля.

Сегодня около 4:00 была осуществлена атака беспилотников на Москву. Минобороны РФ заявило, что два беспилотника были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Первый упал на Комсомольском проспекте, второй попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева. Пострадавших нет.

После падения обломков БПЛА движение по Комсомольскому проспекту в направлениях центра и области было приостановлено. О возобновлении движения в сторону центра Москвы дептранс сообщил в 8:08.

Милена Костерева