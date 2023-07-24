В Москве возобновили движение по Комсомольскому проспекту

Движение по Комсомольскому проспекту в Москве в сторону центра восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта. Движение приостанавливали из-за падения БПЛА.

«Движение в сторону центра восстановлено полностью, в направлении области движение восстановлено по 3 и 4 полосам движения»,— сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня, 24 июля, беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в Москве. Минобороны РФ заявило, что два БПЛА были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Первый беспилотник упал на Комсомольском проспекте, второй попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева. Пострадавших нет.

Лаура Кеффер