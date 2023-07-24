Оператор ЗСД предупредил о возможных внеплановых перекрытиях трассы в связи с саммитом Россия—Африка

На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге возможны кратковременные внеплановые перекрытия движения в дни саммита Россия-Африка 27 и 28 июля. Об этом сообщила компания «Магистраль Северной столицы» (оператор ЗСД) в понедельник, 24 июля.

«Ограничения вводятся профильными государственными органами на время прохождения организованных колонн и снимаются сразу по факту их проезда»,— говорится в сообщении.

Напомним, в Петербурге на дни саммита Россия-Африка вводится ряд ограничений на перемещение граждан. В частности, будет запрещено движение грузовиков по ЗСД, в Московском и Пушкинском районах будут действовать ограничения на перемещение на всех видах транспорта. Кроме того, губернатор Петербурга Александр Беглов выпустил распоряжение, согласно которому руководителям предприятий и организаций города рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Петербуржцев попросили удалиться».

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