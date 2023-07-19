Петербуржцев попросили удалиться

В конце июля петербуржцев и гостей города вновь ожидают неудобства от проведения крупного международного мероприятия: 27 и 28 июля в городе будет проходить саммит Россия — Африка. В Московском и Пушкинском районах будут введены ограничения на движение транспорта. Стоимость проживания в гостиницах города на время проведения мероприятия, как и в дни проведения ПМЭФ, вырастет на десятки и сотни процентов, а в отдельных случаях — даже в пять раз. Вчера же губернатор Петербурга Александр Беглов выпустил распоряжение, согласно которому руководителям предприятий и организаций города рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы. А жителям Шушар, например, и вовсе на несколько часов будет запрещен въезд и выезд из поселка в течение всех дней форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свое участие на форуме подтвердили 49 африканских стран

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Свое участие на форуме подтвердили 49 африканских стран

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщает сайт городской администрации, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление «О мерах по обеспечению проведения в Санкт-Петербурге второго саммита Россия — Африка и экономического гуманитарного форума Россия — Африка».

«В частности, документом рекомендовано руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории Санкт-Петербурга, в дни проведения саммита — 26–28 июля перевести сотрудников на дистанционный режим работы, за исключением работников, обеспечивающих функционирование предприятий. Исключение также составят сотрудники предприятий инженерно-энергетического комплекса и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города»,— сообщает сайт горадминистрации.

Также на дистанционный режим работы будут переведены гражданские служащие и работники исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

«Это мера позволит нам не только снизить транспортную нагрузку на основные городские магистрали в дни проведения ключевых мероприятий, но и поможет обеспечить нормальное функционирование городского общественного транспорта и экстренных служб»,— отметил Александр Беглов

«Прогнозируется, что критическая нагрузка на транспортную сеть города возникнет в связи с прибытием и убытием делегаций африканских стран. В связи с чем будет ограничено либо крайне затруднено движение на Пулковском и Петербургском шоссе, Московском и Витебском проспектах»,— сообщает администрация города.

Также сайте администрации говорится, что движение транспорта будет запрещено с 00:00 24 июля до 23:59 30 июля на Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и на Внуковской улице от дома 2 до Домодедовской; на Стартовой улице; на Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы — до 30 июля; на Петербургском шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта и на Усть-Славянском шоссе и Сарицкой улице — до 28 июля.

Остановка любого транспорта будет запрещена на улицах Пилотов, Домодедовской и Внуковской. На Пулковском, Петербургском, Витебском, Митрофаньевском и Усть-Славянском шоссе будут введены ограничения для передвижения грузовых автомобилей. Помимо этого, въезд и выезд из поселка Шушары будет закрыт непосредственно в дни проведения саммита — 27 и 28 июля. Жители населенного пункта не смогут покинуть Шушары с 7:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

Также на фоне предстоящего саммита гости Петербурга столкнутся с повышенными ценами на гостиничные номера. Сильнее всего стоимость поднимется в пятизвездочных отелях в центре Санкт-Петербурга. Как выяснил корреспондент «Ъ-СПб», обзванивая отели города, в некоторых случаях цены на номера в дни форума вырастут почти на 500% по сравнению со стоимостью тех же самых апартаментов в середине августа. В основном же цены будут повышены вдвое.

Генеральный директор сети отелей Vertical Юлия Шмидт уверена, что такой колоссальный рост цен не коснется отелей с тремя или четырьмя звездами. В среднем повышение стоимости номеров ожидается на 30–40% от действующей, полагает она.

Сразу после проведения саммита Россия — Африка, 30 июля, в Петербурге состоится парад, посвященный дню ВМФ, что также может влиять на стоимость и загруженность отелей из-за большого потока гостей. Многие отели ожидают уже на следующей неделе высокую загрузку, из-за чего цена на номера может отличаться от той, что указана на сайтах на данный момент.

В этом году на саммите Россия — Африка будут затронуты ключевые темы сотрудничества регионов, а именно четыре блока развития: «Комплексная безопасность и суверенное развитие», «Кооперация в области науки и технологий», «Экономика нового мира» и «Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни». В рамках этих блоков участники обсудят улучшение качества жизни граждан России и стран Африки за счет развития космических технологий и повышения эффективности экономики, а также совершенствования логистики между регионами и реализации сельскохозяйственного потенциала.

На конференции медиагруппы «Россия сегодня» заместитель директора департамента Африки в министерстве иностранных дел РФ Александр Поляков сообщил, что 49 африканских стран подтвердили свое участие на форуме. Большая часть из них будет представлена в лице глав государств и правительств.

Ранее Росконгресс перенес саммит Россия — Африка. Изначально мероприятие должно было пройти с 26 по 29 июля, но за месяц до форума дата была изменена на 27–28 июля.

Полина Кузнецова