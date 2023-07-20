В Петербурге ограничат движение грузовиков по ЗСД в дни саммита «Россия—Африка»

Во время проведения саммита «Россия—Африка» в Санкт-Петербурге с 26 по 30 июля будет установлен запрет для передвижения грузового транспорта по большей части Западного скоростного диаметра (ЗСД). Об этом сообщила пресс-служба компании «Магистраль Северной столицы» (оператор ЗСД).

Запрет будет действовать на участке ЗСД от набережной реки Екатерингофки до КАД (Юг) и от КАД (Юг) до набережной Екатерингофки, включая все съезды на указанном участке. Всех водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута и времени в пути.

Ранее для жителей Петербурга были введены дополнительные ограничения, связанные с саммитом «Россия—Африка». Так, руководителям предприятий рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы, а в Московском и Пушкинском районах будут введены ограничения на движение транспорта.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Петербуржцев попросили удалиться».

Евгения Марченко, Сергей Яркин

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