Нижегородские власти расширили перечень услуг по «Карте Победы»

Правительство Нижегородской области расширило перечень услуг, которые жители региона могут получить по «Карте Победы». По данным областного правительства, в перечень новых услуг вошли уборка жилого помещения, уход за приусадебным участком, выгул домашних животных, санитарно-гигиенические услуги, в том числе стрижка и окрашивание волос. К оздоровительным услугам добавились лечебный массаж, физиопроцедуры, лечебная физкультура, кислородный коктейль или витаминный чай. Также владельцам карты будут доступны прокат технических средств реабилитации и «Социальное такси».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В областном правительстве отмечают, что новый перечень услуг пока в тестовом режиме доступен жителям Нижнего Новгорода, городских округов Арзамас, Бор, Дзержинск, а также в Лукояновском, Богородском, Кстовском, Балахнинском и Городецком округах.

Как писал «Ъ-Приволжье», право на получение «Карты Победы» в Нижегородской области имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы, узники концлагерей, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и дети войны. Лимит карты составляет 1 тыс. руб. в год. С ее помощью можно купить билеты на культурные и спортивные мероприятия, получить скидки 5–10% по программам лояльности некоторых торговых сетей и аптек. Ряд депутатов заксобрания предложили увеличить ежегодные выплаты до 5 тыс. руб. и предоставить ветеранам альтернативное право получать не карту, а деньги. Вторая часть

Андрей Репин