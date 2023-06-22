Депутаты схватились за пластик

В заксобрании Нижегородской области прошли эмоциональные дебаты по поводу пластиковой «Карты Победы», которую министерство социальной политики сейчас доставляет ветеранам Великой Отечественной войны и военному поколению. Депутаты из фракций КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — Заправду» (СРПЗП) заявили, что мера дополнительной поддержки неэффективна, а скидки в магазинах и билеты на культурно-развлекательные мероприятия с небольшим годовым бюджетом карты пожилым людям не нужны. Единороссы восприняли критику пластиковых карт как политиканство перед выборами губернатора, который и предложил этот эксперимент. Партийцы и новый министр соцполитики Игорь Седых пообещали расширять спектр услуг, рассказав, что к лежачим людям будут выезжать соцработники с платежным терминалом для карты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет по социальным вопросам нижегородского заксобрания обсудил внедрение «Карты Победы» — персональной пластиковой карты с ежегодным лимитом 1 тыс.руб. С помощью пластиковой карты можно купить билеты на культурные и спортивные мероприятия. Также по ней можно воспользоваться скидками 5–10% по программам лояльности определенных торговых сетей и аптек — партнеров проекта. Карту региональные власти раздают ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам и вдовцам участников войны, детям военного времени, бывшим узникам концлагерей, блокадникам, труженикам тыла и почетным донорам. Всего региональные власти заказали более 155,6 тыс. пластиковых карт, и в районах области ими уже обеспечены около 80% получателей.

В Нижнем Новгороде соцзащита пока выдала карты трети ветеранов, об этой мере пока не все знают.

По словам министра социальной политики Игоря Седых, было много вопросов, как этой картой могут воспользоваться пожилые люди, которые уже не могут выйти из дома. «Нам Минцифры поставляет платежные терминалы, с помощью которых можно будет оплатить социальные такси, социальные парикмахерские, физиопроцедуры. Кому-то нужна помощь в уборке помещений или колке дров. На базе соцзащиты мы создаем 15 пилотных центров облуживания. Их работники будут с терминалами обходить пожилых людей, которые уже не ходят, чтобы они могли воспользоваться картой», — рассказал министр.

Он добавил, что лежачие владельцы «Карты Победы» могут выписать доверенность на родственника или соцработника. В программе предоставления скидок пока участвуют 249 аптек (областная сеть «Госаптека») и 1,1 тыс. магазинов.

Системная оппозиция раскритиковала пластиковые карты со скидками. По словам депутата от КПРФ Романа Кабешева, условия бонусных программ сетей таковы, что пожилой человек «сначала должен накупить шесть килограммов продуктов, чтобы получить пачку котлет».

«Самым молодым получателям карт по 75–76 лет. Человек может не дожить, пока на карте баллы для скидки копятся», — отметил господин Кабешев.

По его словам, правильнее отдать ветеранам помощь деньгами, вместо того чтобы отрабатывать на пожилых людях цифровые инструменты. Его поддержала лидер фракции СРПЗП Татьяна Гриневич. По ее словам, разбирая жалобы избирателей, которые не понимают, как пользоваться картами, она не раз пыталась дозвониться по бесплатному номеру поддержки, но не смогла. Ее терпение кончалось на седьмой-десятой минуте ожидания.

Министр Седых парировал, что он лично дозванивался с первого раза. Татьяна Гриневич тут же предложила попробовать позвонить в колл-центр карт, но экспериментировать в зале заседаний депутаты не стали. По мнению госпожи Гриневич, список из тысячи магазинов-партнеров можно «просто забыть», потому что в карте продублировали программы лояльности клиентов, которыми клиенты в Нижнем Новгороде и райцентрах могут воспользоваться и без нее. А в деревнях таких магазинов просто нет.

Критика социального проекта вызвала эмоциональные возражения единороссов. Зампред заксобрания Ольга Щетинина заявила, что карта — не финансовая мера поддержки и ее не надо воспринимать как тысячу рублей в год, это набор услуг в дополнение к социальным льготам из бюджета.

«Мы говорим об уникальном инструменте поддержки старшего поколения, созданном по инициативе губернатора Глеба Никитина. Такой карты нет ни в одном регионе РФ. Как она будет дальше развиваться и какие новые возможности он предоставит, зависит и от нас, депутатов», — заявила Ольга Щетинина. Она рассказала, что лично вела переговоры о бонусных программах, ко Дню Победы и праздникам для держателей карт в сетях будут специальные ценники, на сотрудничество с проектом идут и небольшие магазины в районах. Зампред предложила системной оппозиции «даже не говорить на тему обналичивания», подчеркнув, что никакой «цифровизации» в выданных пластиковых картах нет.

Судя по дальнейшей полемике членов фракций, единороссы восприняли критику своего проекта как политическую риторику перед сентябрьскими выборами губернатора. Коммунисты, в свою очередь, были обижены тем, что партия власти в прошлом неоднократно проваливала их законопроекты по льготам для детей войны.

Отчаянно поспорив, депутаты договорились, что к концу года проведут первый мониторинг, насколько востребованной в регионе оказалась «Карта Победы».

Роман Кряжев