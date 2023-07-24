Twitter сменил логотип на X

Социальная сеть Twitter сменила свой логотип с голубой птицы на белую букву X с черным контуром. Новый логотип отображается в шапке Twitter и при обновлении страницы.

Владелец соцсети бизнесмен Илон Маск анонсировал изменения накануне. По его словам, новый логотип обозначает несовершенства людей, которые делают их уникальными.

Господин Маск приобрел Twitter осенью 2022 года за $44 млрд. В апреле 2023-го Twitter Inc. поглотила компания X Corp. со штаб-квартирой в Неваде. В июне Илон Маск объявил, что Twitter будет официально переименован в X. Он говорил, что логотип с птицей не соответствует его видению соцсети как площадки для публикации видео, фото и текстов большого формата.

Лаура Кеффер