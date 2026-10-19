Песков: инициатива бизнеса вложиться в новые системы ПВО не обсуждалась
Инвестирование бизнеса в создание новых систем ПВО предметно не обсуждалось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что эта тема должна рассматриваться правительством.
«Это предметно не обсуждалось, но, безусловно, это тема для кабинета министров, для правительства»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в июле заявили, что бизнес готов профинансировать развитие системы раннего обнаружения, оповещения и отражения воздушных атак на промышленные предприятия страны. Экс-глава РСПП, уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Шохин на прошлой неделе подтвердил готовность бизнеса к таким инвестициям. Он считает, что простимулировать вложения можно за счет налогового вычета.