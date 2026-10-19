SZ: Volkswagen заморозит зарплаты сотрудникам по всему миру до 2030 года
Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) решил заморозить зарплаты большинства сотрудников по всему миру до 2030 года. Об этом написала немецкая газета «Sueddeutsche Zeitung» (SZ) со ссылкой на внутренний документ корпорации. В нем руководство VW дало распоряжение подразделениям в разных странах заморозить зарплату на нынешнем уровне и не планировать ее повышений в ближайшие годы. По данным SZ, требование действует с начала октября.
В производственном совете концерна, представляющем интересы работников, и профсоюзе IG Metall газете подтвердили наличие такого документа. Руководство VW отказалось комментировать эту информацию.
В VW в разных странах работает около 660 тыс. человек, из них 275 тыс.— в Германии. Как отмечает Handelsblatt, неясно, как именно концерн будет проводить заморозку, ведь заработная плата обычно обсуждается на местном уровне в рамках коллективных договоров. В профсоюзе и производственном совете планы уже назвали нереалистичными и заявили, что будут противодействовать им. Там отмечают, что, если зарплату действительно заморозят, к концу десятилетия она потеряет примерно 10% своей покупательной способности.
Проблемы VW продолжаются не первый год. Компания обсуждает возможность закрытия нескольких заводов и собирается сократить 100 тыс. сотрудников. С начала года ее акции подешевели на треть, а за последние пять лет — на 64%.