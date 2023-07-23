Маск пообещал заменить птицу на логотипе Twitter на X в ближайшие дни

Американский бизнесмен Илон Маск пообещал сменить птицу на логотипе Twitter. Вместо нее он хочет логотип с буквой X. По его мнению, он будет обозначать несовершенства людей, которые делают их уникальными.

«И скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно всеми птицами»,— написал Илон Маск в Twitter. «Если сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X, завтра мы запустим его»,— добавил он.

Илон Маск выкупил Twitter осенью 2022 года за $44 млрд. В апреле этого года Twitter Inc. поглотила компания X Corp. со штаб-квартирой в штате Невада. В интервью The Babylon Bee Talks Маск заявил, что «верит в описательные бренды, а "Х" может значить что угодно». Бизнесмен полагает, что логотип с птицей не соответствует его видению социальной сети как площадки для публикации видео, фото и текстов большого формата.

В апреле логотип Twitter меняли на изображение собаки породы сиба-ину из интернет-мема. Логотип с птицей вернули через три дня.

Анастасия Ларина