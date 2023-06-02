Маск подтвердил планы по ребрендингу Twitter

Twitter будет официально переименован в X, сообщил глава соцсети Илон Маск. Предполагаемые сроки ребрендинга он не назвал.

О грядущей смене названия соцсети написал аккаунт T(w)itter Daily News. Комментируя их информацию, господин Маск ответил: «Это правда». Деталей он не привел.

В апреле стало известно, что Twitter был поглощен компанией X Corp. и переехал в Неваду. Владельцем обеих компаний является Илон Маск, но когда именно произошло слияние, неизвестно. В том же месяце предприниматель создал компанию X.AI, которая будет работать в сфере искусственного интеллекта.

Лаура Кеффер