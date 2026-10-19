Цифровой молоток геолога
Как искусственный интеллект и большие данные переписывают эволюцию Солнечной системы и заглядывают в недра планет
Классический образ геолога с молотком и полевым дневником окончательно уходит в прошлое. Современная наука о Земле и других небесных телах превратилась в полигон для обработки терабайтных массивов спутниковых данных, математического моделирования и генеративного дизайна веществ.
Объединение классической планетологии с алгоритмами машинного обучения не просто меняет методы работы исследователей — оно позволяет заглянуть вглубь планет, физический доступ к которым невозможен, и переосмыслить историю самой Земли.
От морфологии к геопространственному анализу
Долгое время планетная геология оставалась наукой преимущественно описательной. Первые карты Луны, Марса и Венеры составлялись на основе визуального анализа снимков видимого диапазона. Исследователи размечали ударные кратеры, вулканические купола и тектонические разломы, опираясь на аналогии с земным рельефом.
Сегодня парадигма сменилась: планетология оперирует не фотографиями, а колоссальными массивами комплексных геопространственных данных. Как отмечают ведущие российские специалисты по геологии Луны и Марса, доктор геолого-минералогических наук Михаил Иванов и главный научный сотрудник ГЕОХИ РАН Александр Базилевский, современная сравнительная планетология строится на стыке радиолокации, альтиметрии и глобального картографирования. Изучение, к примеру, древнейших структур Венеры — тессер — или эволюции марсианской коры сегодня требует интеграции разнородных данных в единые геоинформационные системы (ГИС), детально описанные на официальном портале ГЕОХИ РАН.
Этап «визуального» наблюдения сменился эпохой прецизионных измерений. Заведующая Комплексной лабораторией исследования внеземных территорий MExLab МИИГАиК Ирина Карачевцева подчеркивает, что обработка больших планетных данных (из миссий LRO, Mars Express и др.) позволяет создавать цифровые модели рельефа с точностью до метров. Геологическая карта небесного тела теперь — это не плоский рисунок, а многослойная цифровая матрица, где каждая точка содержит информацию о высоте, шероховатости поверхности и ее отражательной способности.
Спектрометрия и поиск внеземной воды
Параллельно изменились методы определения состава планетного вещества. Поскольку прямая доставка грунта с других планет — задача исключительной сложности, ключевым инструментом геолога стала дистанционная ядерная физика. Физика недр и химия поверхности теперь изучаются с орбиты.
Ярким примером этой методологии служат работы члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии ИКИ РАН Максима Литвака. Приборы вроде ХЕНД, работающие на орбитальных аппаратах, регистрируют потоки нейтронов и гамма-квантов, рождающиеся при бомбардировке планетного грунта космическими лучами. Это позволило составить глобальные карты распределения водорода и открыть области с высоким содержанием водяного льда на Марсе, данные о которых аккумулированы в архивах эксперимента ХЕНД на сайте ИКИ РАН. Эти же методы ложатся в основу современной российской лунной программы, где спектрометры должны определить элементный состав рельефа и обнаружить летучие соединения в приполярных областях Луны.
Как напоминает академик РАН, научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый, широкая рамка космических исследований всегда требует увязки физики планетных сред с эволюционными геологическими процессами. Данные о магнитных полях, атмосфере и радиационной обстановке формируют контекст, без которого невозможно понять, почему похожие на старте планеты земной группы пришли к столь разным финалам.
Революция ИИ: микромир и макроструктуры
Главным вызовом для геонаук остается избыток данных: ручной анализ терабайтных архивов информации становится бутылочным горлышком. Именно здесь возникает мост между фундаментальной планетологией и технологиями искусственного интеллекта. Внедрение ИИ идет по двум направлениям: моделирование макропроцессов в недрах и генеративный дизайн вещества на микроуровне.
В области макромоделирования передовые позиции занимают подходы, развиваемые в Сколтехе. Директор Центра прикладного ИИ Евгений Бурнаев и профессор Дмитрий Коротеев активно внедряют генеративные модели, мультиагентные системы и алгоритмы машинного обучения для решения сложных инженерных и геологических задач. Исторически эти методы отрабатывались на земных недрах — в частности, в рамках программы Digital Rock («Цифровой керн») и совместных проектов по ИИ-моделированию нефтяных месторождений, реализуемых на базе Центра прикладного ИИ Сколтеха. Нейросети научились воссоздавать трехмерную структуру пористых сред и предсказывать динамику течения флюидов в пластах, проходя верификацию по стандартам ведущих мировых институтов (включая программы MIT).
Сегодня этот опыт ИИ-моделирования масштабируется на фундаментальную планетологию. Обученные на Земле нейросети адаптируются для интерпретации спутниковых снимков других планет, автоматического поиска кратеров, классификации типов тектонических разломов и прогнозирования залегания полезных ископаемых или льда под поверхностью Луны и Марса.
На микроструктурном уровне ИИ позволяет заглянуть туда, куда не пробьется ни один радар. Профессор Сколтеха Артем Оганов, создатель всемирно известного эволюционного алгоритма USPEX, доказал, что с помощью компьютерного дизайна можно с высокой точностью предсказывать структуры веществ при экстремальных давлениях и температурах — таких, как в ядрах Земли, планет-гигантов или экзопланет. Алгоритмы, представленные на официальном портале команды USPEX, уже позволили открыть «запрещенную» химию недр (например, экзотические модификации солей и гидросиликатов, невозможные в земных лабораторных условиях). Это дает планетологам фундаментальное понимание того, из чего состоят и как эволюционируют магнитные и гравитационные поля небесных тел.
На пути к единой геодинамике
Конечная цель объединения больших данных, ИИ и классической геологии — создание единой теории эволюции твердых планет. Исполняющий обязанности (и.о.) заведующего кафедройдинамической геологии геологического факультета МГУ Роман Веселовский отмечает, что современные геофизические методы, палеомагнетизм и геодинамика позволяют детально реконструировать историю движения литосферных плит Земли.
Интеграция ИИ в этот процесс помогает увязать движение вещества на глубине в тысячи километров со следами, оставшимися в древних горных породах. Перенос этих моделей на другие планеты (например, на Венеру, изучением которой активно занимается старший научный сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук Евгения Гусева из ГЕОХИ РАН) позволяет понять, как меняются тепловой режим и тектонический стиль планет на протяжении миллиардов лет.
Цифровой молоток современного геолога — это алгоритм, способный одновременно анализировать кристаллическую решетку минерала в ядре планеты, спектральный отклик грунта на ее поверхности и глобальную динамику ее атмосферы. Большие данные и ИИ не заменяют ученого, но они убирают слепые зоны, позволяя рассматривать Землю и космос как элементы единой, непрерывно эволюционирующей системы.