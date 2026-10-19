Цифровой молоток геолога

Ярким примером этой методологии служат работы члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии ИКИ РАН Максима Литвака. Приборы вроде ХЕНД, работающие на орбитальных аппаратах, регистрируют потоки нейтронов и гамма-квантов, рождающиеся при бомбардировке планетного грунта космическими лучами. Это позволило составить глобальные карты распределения водорода и открыть области с высоким содержанием водяного льда на Марсе, данные о которых аккумулированы в архивах эксперимента ХЕНД на сайте ИКИ РАН. Эти же методы ложатся в основу современной российской лунной программы, где спектрометры должны определить элементный состав рельефа и обнаружить летучие соединения в приполярных областях Луны.