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Коммерсантъ FM
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Путин повысил на пять лет предельный возраст для пребывания в запасе

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе на пять лет для граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Указ опубликован на портале правовых актов.

Предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве увеличен: для старших офицеров — до 65 лет (с 60 лет), для младших офицеров — до 60 лет (с 55 лет), для имеющих иные звания — до 55 лет (с 45 лет). Для имеющих звания высших офицеров предельный возраст не меняли (70 лет).

Предельный возраст перечисленных военнообязанных первого разряда повышен с 35 до 40 лет, второго разряда — с 45 до 50 лет, третьего разряда — с 50 до 55 лет. Также можно будет заключить контракт с иностранным гражданином в возрасте до 52 лет.

Закон предполагает, что с 1 января 2024 года и до 1 января 2028 года будет действовать период, в который военнообязанные будут уходить в отставку поэтапно. В 2024 году граждане в возрасте 50 лет будут пребывать в резерве до 51 года, в 2025 году — до 52 лет.

Законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2022 года, его подготовила группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. В третьем чтении инициатива была принята 18 июля.

Лаура Кеффер

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