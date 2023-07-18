Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдума приняла закон о повышении предельного возраста для пребывания в запасе до 55 лет

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о повышении предельного возраста пребывания в запасе на 5 лет для граждан, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Решение было принято на пленарном заседании сегодня, 18 июля.

В рамках закона предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве увеличен: для старших офицеров — до 65 лет (сейчас 60 лет), для младших офицеров — до 60 лет (с 55 лет), для имеющих иные звания — до 55 лет (с 45 лет). Для имеющих звания высших офицеров предельный возраст не меняли (70 лет).

Предельный возраст перечисленных военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго разряда — с 45 до 50 лет, третьего разряда — с 50 до 55 лет. Также можно будет заключить контракт с иностранным гражданином в возрасте до 52 лет.

Кроме того, закон предполагает, что с 1 января 2024 года и до 1 января 2028 года будет действовать период, в который военнообязанные будут уходить в отставку поэтапно. В 2024 году граждане в возрасте 50 лет будут пребывать в резерве до 51 года, в 2025 году — до 52 лет.

Законопроект внесла в Госдуму в ноябре 2022 года группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Он прошел второе чтение на прошлой неделе, 14 июля.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...