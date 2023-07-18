Госдума приняла закон о повышении предельного возраста для пребывания в запасе до 55 лет

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о повышении предельного возраста пребывания в запасе на 5 лет для граждан, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Решение было принято на пленарном заседании сегодня, 18 июля.

В рамках закона предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве увеличен: для старших офицеров — до 65 лет (сейчас 60 лет), для младших офицеров — до 60 лет (с 55 лет), для имеющих иные звания — до 55 лет (с 45 лет). Для имеющих звания высших офицеров предельный возраст не меняли (70 лет).

Предельный возраст перечисленных военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго разряда — с 45 до 50 лет, третьего разряда — с 50 до 55 лет. Также можно будет заключить контракт с иностранным гражданином в возрасте до 52 лет.

Кроме того, закон предполагает, что с 1 января 2024 года и до 1 января 2028 года будет действовать период, в который военнообязанные будут уходить в отставку поэтапно. В 2024 году граждане в возрасте 50 лет будут пребывать в резерве до 51 года, в 2025 году — до 52 лет.

Законопроект внесла в Госдуму в ноябре 2022 года группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Он прошел второе чтение на прошлой неделе, 14 июля.

Лаура Кеффер