Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Викимедиа.ру» сообщила об устранении проблем с доступом к «Википедии»

Исполнительный директор «Викимедиа.ру», обеспечивающей работу русскоязычной «Википедии», Станислав Козловский сообщил, что проблемы с доступом к интернет-энциклопедии устранены. Причины сбоев в работе «Википедии» установят позднее.

«Пользователи сообщают, что проблема устранена. Вероятно, подробности о причинах будут известны завтра или на днях»,— рассказал господин Козловский ТАСС.

В ночь на 23 июля онлайн-платформа Downdetector зафиксировала массовые жалобы на работу «Википедии». О сбоях в работе онлайн-энциклопедии сообщали не только пользователи из России, но и из США и стран Европы. Позднее Станислав Козловский уточнил, что на территории России «Википедию» не блокировали.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...