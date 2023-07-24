«Викимедиа.ру» сообщила об устранении проблем с доступом к «Википедии»

Исполнительный директор «Викимедиа.ру», обеспечивающей работу русскоязычной «Википедии», Станислав Козловский сообщил, что проблемы с доступом к интернет-энциклопедии устранены. Причины сбоев в работе «Википедии» установят позднее.

«Пользователи сообщают, что проблема устранена. Вероятно, подробности о причинах будут известны завтра или на днях»,— рассказал господин Козловский ТАСС.

В ночь на 23 июля онлайн-платформа Downdetector зафиксировала массовые жалобы на работу «Википедии». О сбоях в работе онлайн-энциклопедии сообщали не только пользователи из России, но и из США и стран Европы. Позднее Станислав Козловский уточнил, что на территории России «Википедию» не блокировали.

Милена Костерева