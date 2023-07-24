«Викимедиа» опровергла информацию о блокировке «Википедии» в России

Исполнительный директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловской сообщил, что онлайн-энциклопедию «Википедиа» на территории России не блокировали. «Викимедиа.ру» поддерживает русскоязычную версию «Википедии».

«Сообщений от пользователей из РФ, у которых нарушился доступ, пока не поступало»,— сообщил господин Козловский ТАСС. По его словам, 23 июля в 05:20 мск фиксировался «кратковременный сбой на серверах», однако проблема была оперативно решена.

В ночь на 23 июля Downdetector зафиксировал массовые жалобы на работу «Википедии». О сбоях в работе онлайн-энциклопедии сообщали пользователи в США, странах Европы и других государствах. Также на сбои жаловались пользователи из России.

Лусине Баласян