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Коммерсантъ FM
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обновлено 12:08

В Одесской области из-за взрывов поврежден один из портов, пострадали четыре человека

В Одесской области во время взрывов в ночь на 24 июля был поврежден один из портов, сообщила пресс-служба командования сил обороны «Юг» ВСУ. Среди пострадавших — четыре сотрудника порта. Позднее мэр города Рени Игорь Плехов уточнил, что повреждения получил расположенный на левом берегу реки Дунай Ренийский морской торговый порт.

«В результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для других видов грузов, в одном из производственных помещений произошел пожар, который уже ликвидирован»,— говорится в сообщении командования в Facebook (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta).

Ренийский морской торговый порт расположен в юго-западной части Украины на стыке украинской, румынской и молдавской границ, и на пересечении четырех транспортных коридоров: Критских №7 и №9, Евроазиатской и Черноморской. Проектная мощность порта 14,5 млн тонн. Площадь его территории составляет 940 тыс. кв. м.

Ночью 24 июля украинские СМИ сообщили, что Одесская область была атакована российскими беспилотниками. В регионе прогремели несколько взрывов. По данным местных изданий, удары наносились в течение почти четырех часов. В Одесской области была объявлена воздушная тревога.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

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