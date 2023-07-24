Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской области

В Одесской области прогремели несколько взрывов, сообщают украинский телеканал ТСН и издание «Думская». По их данным, взрывы прозвучали на юге.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области звучит воздушная тревога. Она начала действовать в 01:48.

Командование воздушных сил ВСУ предупредило о ракетной опасности. По данным украинских СМИ, предположительно, в области сработала система ПВО.

Официальные лица ситуацию пока не комментировали. Последние несколько дней Одесская область подвергалась так называемым ударам возмездия со стороны российских военных. Минобороны называло целями объекты военной промышленности, топливной инфраструктуры, склады боеприпасов.

Лусине Баласян