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Коммерсантъ FM
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По делу о гибели людей в московском ТЦ «Времена года» задержан главный инженер

В Москве задержали главного инженера ТЦ «Времена года» по уголовному делу о гибели людей в результате прорыва трубы. 39-летнему мужчине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщила столичная прокуратура.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ, задержан главный инженер частной компании, осуществляющий трудовые функции по договору в ТЦ на Кутузовском проспекте»,— говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Как уточнили прокуратуре Москвы, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

22 июля в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу. По данным «РИА Новости», кипяток залил 4 тыс. кв. м площади торгового центра. Погибли четыре сотрудницы гипермаркета «Глобус Гурмэ». Десять человек получили ожоги, девять из них госпитализировали.

Что могло стать причиной ЧП в торговом центре — в материале «Ъ FM» «"Времена года" сменились трагедией».

Милена Костерева

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