ФСБ сообщила об обнаружении взрывчатки в трюме следовавшего из Турции в Россию судна

ФСБ в целях предотвращения террористических и диверсионных акций проверяет суда, идущие через Керченский пролив. По данным спецслужбы, 22 июля в трюме иностранного сухогруза, направлявшегося из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна, нашли следы взрывчатых веществ, а также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза.

Как утверждает ФСБ, в мае судно пребывало в украинском порту Килия. В июле в турецком порту Тузла у корабля «полностью сменилась команда, состоявшая из 12 граждан Украины». ФСБ запретила сухогрузу проход на российскую территорию.

«Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатки на Украину. Принято решение о запрете прохода иностранного судна через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ»,— добавили в спецслужбе.

Россия в июле отказалась продлеваться зерновую сделку с Украиной, которая предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие препятствий для поставок российских удобрений и продовольствия. Причиной отказа Москвы стало невыполнение ее условий. Тем не менее Киев, Анкара и Запад не оставляют намерений возобновить транспортировку украинской сельхозпродукции.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «НАТО зовут в коридор».

Лаура Кеффер