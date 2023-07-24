Атака беспилотников на Москву. Главное

В Москве два нежилых здания пострадали от беспилотников. По данным Минобороны, БПЛА упали после того, как были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших и серьезных разрушений нет. Обломки одного из беспилотников были обнаружены на Комсомольском проспекте, 17, недалеко от здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Главное из того, что известно,— в подборке «Ъ».

Минобороны отчиталось о «пресечении попытки киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными аппаратами по объектам на территории города Москвы». БПЛА были подавлены средствами РЭБ.

Беспилотники влетели в два нежилых здания, один — на Комсомольском проспекте (его обломки были обнаружены у дома 17), второй — на улице Лихачева, в бизнес-центр. На фотографиях с места у зданий выбиты окна. Верхние этажи бизнес-центра почерневшие и раскуроченные от взрыва.

Вскоре на происшествие отреагировал мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет»,— написал он у себя в Telegram-канале. Господин Собянин пообещал помочь жителям домов, поврежденных в результате крушения дронов, устранить последствия.

Движение по проспекту Лихачева перекрыто. Движение по Комсомольскому проспекту в сторону области перекрыто частично, для проезда доступны третья и четвертая полосы.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происшедшее «актом международного терроризма».