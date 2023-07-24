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Коммерсантъ FM
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обновлено 10:28

Атака беспилотников на Москву. Главное

В Москве два нежилых здания пострадали от беспилотников. По данным Минобороны, БПЛА упали после того, как были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших и серьезных разрушений нет. Обломки одного из беспилотников были обнаружены на Комсомольском проспекте, 17, недалеко от здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Главное из того, что известно,— в подборке «Ъ».

  • Минобороны отчиталось о «пресечении попытки киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными аппаратами по объектам на территории города Москвы». БПЛА были подавлены средствами РЭБ.
  • Беспилотники влетели в два нежилых здания, один — на Комсомольском проспекте (его обломки были обнаружены у дома 17), второй — на улице Лихачева, в бизнес-центр. На фотографиях с места у зданий выбиты окна. Верхние этажи бизнес-центра почерневшие и раскуроченные от взрыва.
  • Вскоре на происшествие отреагировал мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет»,— написал он у себя в Telegram-канале. Господин Собянин пообещал помочь жителям домов, поврежденных в результате крушения дронов, устранить последствия.
  • Движение по проспекту Лихачева перекрыто. Движение по Комсомольскому проспекту в сторону области перекрыто частично, для проезда доступны третья и четвертая полосы.
  • Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происшедшее «актом международного терроризма».

Фотогалерея

Атака беспилотников на Москву

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Работа криминалистов МВД на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Работа криминалистов МВД на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Департамент транспорта Москвы сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области. Позже его восстановили по 3 и 4 полосам

Департамент транспорта Москвы сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области. Позже его восстановили по 3 и 4 полосам

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Поврежденная крыша здания

Поврежденная крыша здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Оцепление у здания на Комсомольском проспекте

Оцепление у здания на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Разбитая витрина

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Минобороны России заявило, что БПЛА подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение

Минобороны России заявило, что БПЛА подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Перекрытие движения

Перекрытие движения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции на проспекте Лихачева

Сотрудники полиции на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сообщалось, что движение по проспекту Лихачева также перекрыто

Сообщалось, что движение по проспекту Лихачева также перекрыто

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Поврежденное здание на проспекте Лихачева

Поврежденное здание на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки беспилотника на проспекте Лихачева

Последствия атаки беспилотника на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Работа криминалистов МВД на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Департамент транспорта Москвы сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области. Позже его восстановили по 3 и 4 полосам

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Поврежденная крыша здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Оцепление у здания на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Минобороны России заявило, что БПЛА подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Перекрытие движения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сообщалось, что движение по проспекту Лихачева также перекрыто

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Поврежденное здание на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки беспилотника на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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