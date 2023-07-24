Минстрой не намерен вводить новые меры поддержки из-за повышения ключевой ставки ЦБ

Минстрой не планирует вводить новые меры поддержки отрасли в связи с повышением ключевой ставки Центробанком (ЦБ), заявил глава ведомства Ирек Файзуллин. Он уточнил, что специалисты министерства вместе с корпорацией ДОМ.РФ и правительством прорабатывают сценарии развития ситуации в строительной отрасли.

«Текущая ситуация так или иначе связана с теми проектами, которые уже вышли в реализацию, здесь особых изменений мы не видим... Мы пока работаем в части ипотечных программ, видим реализацию до 1 июля 2024 года. Время у нас есть, чтобы найти эффективное решение, чтобы обеспечить реализацию нацпроекта "Жилье и комфортная городская среда»,— рассказал господин Файзуллин на всероссийском форуме «Малые города: опора большой страны» (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе ЦБ после длительной паузы поднял ключевую ставку на 1 процентный пункт. До середины сентября она будет составлять 8,5% годовых. Половина повышения ставки «неотыгрываема» — оценка ЦБ ее нейтрального уровня поднята на 50 п. п. Это меньше ожиданий, и денежно-кредитная политика остается жесткой.

Подробности — в материале «Ъ» «Восемь с внеплановой половиной».

Лаура Кеффер