В «Википедии» произошел глобальный сбой

Пользователи по всему миру жалуются на проблемы с доступностью интернет-энциклопедии «Википедия». Сервис работает со сбоями в том числе в России. Разработчики пока никак не прокомментировали ситуацию.

Массовые жалобы фиксирует Downdetector. Проблемы наблюдаются в США, странах Европы и других государствах. Пользователи сообщают о проблемах с работай сайта (96%), приложения (3%) и о сложностях со входом (1%).

Хотя Downdetector не работает в РФ, российские пользователи жалуются на работу сервиса в комментариях. Российский сервис Downradar также фиксирует множество жалоб, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара. «Ъ» убедился в проблемах с доступностью «Википедии» в РФ.

Леонид Уварчев