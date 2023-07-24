Минтранс Белоруссии сообщил о получении скидки от России на ж/д перевозки

Первый заместитель министра транспорта и коммуникации Белоруссии Алексей Ляхнович сообщил, что Россия предоставила республике скидки от 10% до 40% по тарифам на железнодорожные грузоперевозки. Размер скидки зависит от направления, добавил он.

«Тарифы на перемещение по железной дороге занимают большую часть в этой логистике (в доставке белорусских экспортных грузов в российские морские порты.— ''Ъ'') — около 60%. Потому железнодорожный тариф — это основное. Но влияет и стоимость перевалки в порту, понятно, что мы везем туда, где дешевле»,— сообщил господин Ляхнович в интервью телеканалу «Беларусь 1» (цитата по ТАСС).

В частности, Белоруссия получила скидку для отправки отдельных видов грузов на большой порт Санкт-Петербурга и самую большую скидку на порты Астрахани, а также сухопутный маршрут Север-Юг в сторону Каспийского моря. Решение о тарифах принимается в рамках совместной комиссии России и Белоруссии.

На фоне санкций в отношении России и Белоруссии их товарооборот в 2022 году вырос до рекордных $43 млрд. При этом российские поставки сократились, а белорусские — в силу переориентации экспорта этой страны заметно выросли.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в марте выразил надежду на снижение тарифов на железнодорожные грузоперевозки в направлении российских портов, поскольку подорожала логистика.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и Белоруссия пришли к балансу».

Лусине Баласян