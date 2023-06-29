Тест на отсутствие аналогов

Белый дом расширяет экспертизу по отнесению промышленной продукции к не имеющей аналогов в РФ. Наряду с организациями, находящимися в ведении Минпромторга, ее смогут проводить и специально созданные некоммерческие организации (НКО) — в министерстве объясняют это ростом нагрузки на экспертов. Кроме того, уточняются критерии отнесения продукции к уникальной, что должно исключить формальный подход к оценке. Бизнес, впрочем, опасается субъективизма со стороны экспертных организаций, от заключения которых зависит доступ к господдержке как производителей уникальной продукции, так и потребителей критического импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минпромторг пытается делегировать оценку уникальности продукции российских и импортных производств независимым экспертным организациям, но не ее покупателям

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Минпромторг пытается делегировать оценку уникальности продукции российских и импортных производств независимым экспертным организациям, но не ее покупателям

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства №980 от 14 июня 2023 года — оно меняет несколько существенных позиций порядка отнесения промышленной продукции к не имеющей аналогов в РФ (он регламентирован постановлением правительства №1135 от 20 сентября 2017 года). Активность правительства объясняется намерениями развернуть промышленный сектор РФ к выпуску широкой номенклатуры заменителей критического импорта, которые сейчас в России не производятся, а импорт их осложнен; в частности, речь идет об авионике, автопроме, электронике, точном машиностроении и т. п.

В частности, экспертной организацией теперь сможет выступать и специально созданная НКО — ранее эти функции могли осуществлять только пять подведомственных Минпромторгу организаций. При этом экспертные организации обязаны будут иметь испытательную лабораторию, центр, полигон или инжиниринговый центр — до сих пор им достаточно было аккредитации в качестве органа по сертификации и испытательной лаборатории. Новое требование, отметим, укладывается в логику недавно утвержденной Концепции технологического развития РФ до 2030 года, которая требует в том числе широкого применения обратного инжиниринга (исследования чужого продукта с целью воссоздания его строения). В Минпромторге обновленные требования “Ъ” объяснили значительным увеличением количества заявок на экспертизу, а создание специализированных НКО — потребностью нивелировать негативные последствия из-за логистических сложностей ввоза критического импорта, и как следствие — необходимостью расширить перечень экспертных организаций. В 2022 году подведомственные Минпромторгу эксперты выдали более 130 заключений об отсутствии аналогов более чем 50 заявителям.

Отметим, что экспертные заключения необходимы для получения господдержки — как производителями уникальной промышленной продукции, так и заказчиками критического импорта (так, производителям вина субсидируется часть затрат на сельхозоборудование, участие программно-аппаратных комплексов и программного обеспечения в реестре отечественного ПО дает ряд преференций компаниям-разработчикам, а импортеры могут получить освобождение от налогообложения при ввозе в РФ дефицитных позиций промноменклатуры). Также в некоторых случаях документ предоставляется при заключении специнвестконтракта (СПИК) для подтверждения уникальности проекта.

«Поскольку многие виды промышленной продукции не производятся в России (в особенности современное технологическое оборудование для выпуска продукции), наличие такого заключения ускорит реализацию некоторых инвестпроектов»,— говорит глава комитета «Опоры России» по промышленности Максим Третьяков. Он, однако, опасается субъективного подхода экспертов, которые принимают решения об уникальности продукции на основании собственной оценки степени превосходства характеристик импортного оборудования над имеющимися в наличии российскими аналогами — в документе «невозможно прописать весь набор анализируемых характеристик и нужную степень их превосходства». Управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский отмечает, что, хотя сам процесс экспертизы каких-то кардинальных изменений не претерпел, внесенные изменения делают акцент не на параметрах, а на выполнении продукцией одних и тех же функций и возможности быть коммерчески взаимозаменяемыми. «Это должно позволить максимально защитить российского производителя, исключив при оценке формальный подход в виде несоответствия параметров продукции»,— говорит он. Отметим в связи с этим, что поправки содержат уточнение — «качественные характеристики параметров продукции не относятся исключительно к внешнему виду товара и существенно влияют на функциональное назначение».

Де-факто, однако, в утвержденной конструкции доступ к господдержке будут определять эксперты, а не спрос со стороны покупателей — что может привести к повторению ситуации, уже пройденной правительством в попытках наладить импортозамещение после санкций, вызванных присоединением к РФ Крыма в 2014 году. Тогда в Белом доме также обсуждали перечни перспективной продукции, необходимой для реализации инвестпроектов, и ужесточение контроля ее импорта, однако большого успеха эта деятельность не имела.

Венера Петрова