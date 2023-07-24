Дело академика вернули прокуратуре

Как стало известно “Ъ”, Гагаринский райсуд столицы вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении академика РАН, научного руководителя Института металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова, и. о. декана факультета наук о материалах МГУ, лауреата Государственной премии РФ 73-летнего Константина Солнцева. Именитый ученый-химик обвиняется в том, что в бытность управделами РАН он вместе с бизнесменом Сергеем Дягилецем похитил у Академии наук, а затем отмыл почти 200 млн руб., выделенные на контракты, по которым фирмы предпринимателя выполняли функции дирекции единого заказчика РАН. Ранее защита указывала на нестыковки в обвинении и ошибки в расчетах, на которых оно было основано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Солнцев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Константин Солнцев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Гагаринский райсуд согласился с мнением защиты и возвратил на доследование материалы дела о хищении и дальнейшем отмывании около 200 млн руб. из средств Российской академии наук. Фигурантами этого расследования являются академик Константин Солнцев и бизнесмен Сергей Дягилец. Отметим, что это уже не первое такое решение московских судов по делу. В 2022 году материалы расследования поступили для рассмотрения в Мещанский райсуд, однако в начале этого года он также отказался проводить процесс и передал дело по подсудности в Гагаринский суд. Впрочем, представитель обвинения не согласился с решением райсуда и направил апелляционное представление в Мосгорсуд. Отметим, что в отношении академика Солнцева в настоящее время наложен запрет определенных действий, господин Дягилец по-прежнему находится в СИЗО.

Как ранее сообщал “Ъ”, дело в отношении Константина Солнцева и Сергея Дягилеца расследовалось Таганским следственным отделом ГСУ СКР по Москве с мая 2021 года. Сначала дело велось в отношении неустановленных лиц по факту совершения мошенничества в отношении Академии наук при исполнении заключенных с ней госконтрактов, но уже 20 июля 2021 года был задержан Сергей Дягилец, которого днем позже Таганский райсуд отправил под арест. 1 декабря 2021 года было возбуждено дело в отношении академика Солнцева. 14 января 2022 года он был задержан оперативниками, в тот же день Таганский суд отправил ученого под домашний арест (в мае этого года мера пресечения ему была смягчена).

Первоначально действия господ Солнцева и Дягилеца были квалифицированы СКР как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но спустя несколько недель в деле появилась еще одна статья — о легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ).

В материалах расследования фигурируют эпизоды, относящиеся к периоду 2014–2015 годов. В это время, по версии следствия, обвиняемые вступили в преступный сговор, направленный на хищение части средств Академии наук, которые выделялись компаниям господина Дягилеца ООО «Интер-М» и ООО «Регионстрой». Причем бизнесмен, по данным следствия, хотя и был конечным бенефициаром этих фирм, при этом официально не фигурировал ни в их управляющих органах, ни в учредительных документах.

Обе компании, как следует из материалов расследования, на протяжении нескольких лет выполняли функции дирекции единого заказчика РАН, заключив с Академией наук различные госконтракты на сотни миллионов рублей. В свою очередь, Константин Солнцев, с 2001 по 2015 год занимая пост заместителя президента академии и являясь управляющим делами РАН, по мнению СКР, имел прямое отношение к подписанию и реализации этих соглашений.

В основном договоры с «Интер-М» и «Регионстроем» касались обслуживания административно-технического комплекса зданий РАН. Всего в деле, по данным “Ъ”, фигурируют семь госконтрактов на сумму 219 млн руб., заключенных в период с 20 декабря 2013 года по 30 января 2015 года. Все они связаны с «комплексной эксплуатацией инженерных и иных систем обеспечения» зданий. Как следует из материалов дела, эти контракты были полностью оплачены РАН, хотя фигуранты заведомо знали, что они не будут исполнены. Господин Дягилец, по версии следствия, представил заказчику акты об оказании РАН услуг его фирмами, которые не соответствовали их фактическому объему и качеству. Академия наук была признана потерпевшей по делу.

Ученый и бизнесмен вины не признают, настаивая, что договоры, фигурирующие в деле, проходили многоступенчатую проверку, не вызывая нареканий у контролирующих органов. Их защита ранее, требуя возвращения дела в прокуратуру, указывала, что в обвинении имеются многочисленные нестыковки, а расчеты, на которых оно основано, ошибочны.

Владислав Трифонов