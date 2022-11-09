Академика привлекли как управделами

Как стало известно “Ъ”, Мещанский суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении академика РАН, научного руководителя Института металлургии и материаловедения им. Байкова, лауреата Государственной премии РФ, и. о. декана факультета наук о материалах МГУ Константина Солнцева. Ученый-химик вместе с бизнесменом Сергеем Дягилецем обвиняется в хищении у Российской академии наук более 200 млн руб. Эти деньги, по материалам дела, были выделены на исполнение контрактов с компаниями господина Дягилеца. События, которые легли в основу уголовного дела, относятся к периоду, когда Константин Солнцев занимал пост управляющего делами РАН. Его ученый покинул в 2015 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Солнцев

Фото: PhotoXpress Константин Солнцев

Фото: PhotoXpress

По данным “Ъ”, на процессе в Мещанском суде столицы, где рассматривается уголовное дело в отношении известного ученого-химика 72-летнего Константина Солнцева, уже было зачитано обвинительное заключение и начался допрос свидетелей. Господину Солнцеву, а также бизнесмену Сергею Дягилецу инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и последующее отмывание средств, приобретенных в результате совершенного преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По данным “Ъ”, уголовное дело, фигурантом которого стал один из влиятельных академиков РАН, лауреат Государственной премии РФ Солнцев, было возбуждено 12 мая 2021 года Таганским отделом столичного главка СКР. Сначала расследование велось в отношении неустановленных лиц по факту совершения мошеннических действий в отношении Академии наук при исполнении заключенных с ней государственных контрактов. Однако с фигурантами следствие определилось довольно быстро, уже 20 июля 2021 года был задержан первый подозреваемый — Сергей Дягилец. Ему предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). На следующий день фигурант был арестован Таганским судом Москвы.

Спустя несколько месяцев, 1 декабря прошлого года, было возбуждено еще одно дело, на этот раз в отношении академика Константина Солнцева. Ему вменили мошеннические действия при заключении и исполнении госконтрактов с компаниями господина Дягилеца. Материалы обоих расследований были объединены в одно производство. 14 января 2022 года академик был задержан оперативниками, спустя несколько часов ему также было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. После допроса ученого следователь в тот же день обратилась в Таганский суд, который, удовлетворив ходатайство РФ, отправил господина Солнцева под домашний арест. Спустя несколько недель следствие дополнило фабулу обвинения статьей о легализации преступных доходов.

Отметим, что избранная каждому из фигурантов мера пресечения действует до сих пор. Хотя, например, защита господина Солнцева, ссылаясь на почтенный возраст своего клиента, перенесенный им инсульт, наличие у него многочисленных государственных наград, на необходимость исполнения им служебных обязанностей научного руководителя Института металлургии и материаловедения имени Байкова и и. о. декана факультета в МГУ, настаивала на отмене домашнего ареста и назначении ученому запрета определенных действий. Однако убедить суды разных инстанций в правильности своей позиции адвокатам не удалось.

В материалах дела, по данным “Ъ”, речь идет о хищении в 2014–2018 годах части средств, выделенных РАН на исполнение контрактов двум компаниям господина Дягилеца — «Интер-М» и «РегионСтрой». Бизнесмен, как считает следствие, был конечным бенефициаром обеих коммерческих структур, хотя при этом официально не фигурировал ни в их управляющих органах, ни в учредительных документах. Подконтрольные ему фирмы, как следует из материалов дела, на протяжении ряда лет выполняли функции дирекции единого заказчика Российской академии наук, заключая с РАН подряды на сотни миллионов рублей. Соглашения заключались, в частности, на обслуживание принадлежащего академии административно-технического комплекса зданий. Средства на их исполнение выделялись из федерального бюджета.

Наибольший интерес у следствия, по данным “Ъ”, вызвали семь государственных контрактов, заключенных в период с 20 декабря 2013 по 30 января 2015 года. Они были связаны с комплексной эксплуатацией инженерных и других систем обеспечения зданий, принадлежащих Академии наук. А Константин Солнцев, с 2001 по 2015 год занимавший пост заместителя президента РАН и являвшийся управляющим делами академии, как считает следствие, имел отношение к подписанию и дальнейшей реализации этих соглашений. Как говорится в деле, заведомо зная, что подписанные с «Интер-М» и «РегионСтроем» контракты не будут исполнены, он способствовал тому, что договоры на сумму 219 млн руб. были оплачены с расчетного счета РАН. При этом, по данным следствия, господин Дягилец представлял заказчику фиктивные акты об исполнении указанных в контрактах работ его фирмами. В результате действий обвиняемых, пришло к выводу следствие, Российской академии наук был нанесен особо крупный ущерб.

По данным “Ъ”, вины оба фигуранта не признают. Они настаивают, что соглашения, фигурирующие в деле, проходили многоступенчатую проверку и никогда не вызывали нареканий у контролирующих органов.

Адвокаты подсудимых категорически отказываются от любых комментариев, связанных с расследованием.

Получить оперативные комментарии в РАН “Ъ” не удалось.

Владислав Трифонов