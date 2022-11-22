Разработчик брони защитился от следствия

Как стало известно “Ъ”, защита академика РАН, научного руководителя Института металлургии и материаловедения имени Байкова 72-летнего Константина Солнцева, обвиняемого СКР в хищениях, заявила ходатайство о возвращении дела в прокуратуру. По версии адвокатов, настаивающих на невиновности господина Солнцева, в основу уголовного преследования ученого, разрабатывающего бронезащиту для участников СВО на Украине, легло исследование, проведенное компанией, конечными бенефициарами которой через ряд юридических лиц являются граждане Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защита Константина Солнцева (на фото) нашла в деле столько ошибок и нестыковок, что исправить их можно только в надзоре

Фото: Из личного архива Константина Солнцева Защита Константина Солнцева (на фото) нашла в деле столько ошибок и нестыковок, что исправить их можно только в надзоре

Фото: Из личного архива Константина Солнцева

По данным “Ъ”, в ходатайстве, которое предстоит рассмотреть Мещанскому райсуду Москвы, слушающему уголовное дело Константина Солнцева и бизнесмена Сергея Дягильца, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), говорится, что их уголовное преследование было начато СКР на основании заключения специалистов ООО «Объединенное проектное бюро» (ОПБ), выданного в феврале 2021 года. Документ, считают авторы обращения, «содержит грубые методологические нарушения и даже арифметические ошибки». В результате них, например, фигурантам вменили в вину нанесение РАН ущерба в размере около 200 млн руб., в то время как мошенническими следствие сочло контракты, заключенные с компаниями господина Дягильца в 2014–2016 годах на техническое обслуживание зданий академии, которые сами по себе оценивались в гораздо меньшую сумму. Кстати, известный ученый визировал их не весь период, охваченный следствием, да и то лишь после управделами РАН, осуществлявшего приемку этих работ, которая являлась основанием для оплаты, и ставшего всего лишь свидетелем обвинения.

С середины октября 2015 года, отмечает защита, в силу распоряжения президиума РАН в компетенцию академика Солнцева больше не входило кураторство над инкриминируемыми работами, и, соответственно, он их не визировал, а с начала мая следующего года он вообще уволился из академии.

При этом господин Солнцев продолжал заниматься наукой, в том числе связанной с ВПК. В частности, он руководит разработками бронезащиты на основе композиционной керамики для техники и военнослужащих, участвующих в СВО на Украине.

У защиты академика между тем вызвал вопросы сам выбор ОПБ для проведения исследования. Во-первых, на момент выдачи заключения ООО, по сведениям из базы данных арбитражных судов, было лишено членства в СРО, а согласно сведениям ЕГРЮЛ, оказание экспертных услуг не входило в перечень осуществляемых им видов экономической деятельности (ОКВЭД). Однако самый большой вопрос вызвало даже не это, а прямая зависимость организации от иностранных лиц. Директором ООО является гражданин Израиля Леон Юсеф, а конечным бенефициаром, как следует из открытых баз данных, через ряд юридических лиц — компания Kaduna Jos Ltd, зарегистрированная в Великобритании и принадлежащая гражданам этой страны.

По версии защиты, несмотря на ошибки, допущенные экспертами, и соответствующие ходатайства адвокатов, предлагавших назначить проведение судебной строительно-технической экспертизы в государственной экспертной организации, как того требует законодательство, следователем СКР «была проявлена настойчивость» в дальнейшем использовании тех же специалистов.

Первоначально судебная комплексная строительно-техническая экспертиза была назначена следствием уже в августе 2021 года в том же ОПБ. Дальнейшая процессуальная судьба этого постановления неизвестна, реализовано оно не было, как и не было отменено. После этого в декабре 2021 года следствием были предприняты формальные попытки поручить выполнение экспертизы в государственном экспертном учреждении, как того требует постановление пленума ВС РФ от 21 декабря 2010 года №28. При этом был получен положительный ответ из судебно-экспертного центра (СЭЦ) СКР, согласно которому он готов был провести ее в феврале 2022 года. В ответе говорилось, что для всестороннего исследования необходимо осмотреть здания и помещения РАН, инженерные системы которых обслуживались в соответствии с договорами и контрактами, вызвавшими подозрения.

Получив согласие СЭЦ СКР, следователь, отмечают адвокаты, обратилась не к ведомственным экспертам, а к сотрудникам все того же ОПБ. Используя все те же расчеты и методики и не выезжая на объекты, они провели экспертизу, по результатам которой ученый с мировым именем, являющийся научным руководителем Института металлургии и материаловедения РАН им. А. А. Байкова, входящего в состав оборонно-промышленного комплекса России и постоянно работающего на гособоронзаказ, был привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу и оказался на скамье подсудимых, отмечает защита. Особенно странным, считают они, выглядит тот факт, что уголовное дело было возбуждено спустя шесть-семь лет после этих событий, прямо накануне СВО, а сам господин Солнцев был привлечен к уголовной ответственности всего за месяц до ее начала.

Поскольку выявленные нарушения невозможно исправить в ходе разбирательства, адвокаты просят вернуть уголовное дело утверждавшему обвинение прокурору. Тем более, отмечают они, в период, когда организации обслуживали административные здания РАН, никаких жалоб по объектам не поступало, аварий на них допущено не было, а сама академия не настаивает на виновности ученого. Оперативно получить комментарии от экспертов и участников расследования “Ъ” не удалось.

Николай Сергеев