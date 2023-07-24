«Строительный трест» пришвартуется к Васильевскому

Группа ЛСР может продать еще один жилой проект на Васильевском острове. Покупкой у нее шести гектаров в районе метро «Приморская», где можно построить комплекс бизнес-класса на 134 тыс. кв. м, интересуется «Строительный трест». Нехватка готовых площадок в Петербурге порождает высокий спрос со стороны интересантов, но заключению сделок часто мешают заградительные ожидания собственника по ценообразованию, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Земельный банк «Строительного треста» может увеличиться на 6 га

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Земельный банк «Строительного треста» может увеличиться на 6 га

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О том, что «Строительный трест» ведет переговоры с ЛСР о покупке участка на Шкиперском протоке, 19, «Ъ-СПб» рассказали три источника на рынке недвижимости. Площадка в районе метро «Приморская» занимает 6 га и позволяет построить жилой комплекс бизнес-класса площадью 134 тыс. кв. м, сказано в отчетности ЛСР. В «Строительном тресте» и ЛСР не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

«Строительный трест» основан Евгением Ревзовым и Бесланом Берсировым. Компания строит жилье комфорт- и бизнес-класса в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. Также в портфель проектов застройщика входят гостиничная недвижимость и апартаменты. По собственным данным, за время работы компания ввела в эксплуатацию 2,5 млн кв. м недвижимости.

Сумма сделки со «Строительным трестом» может составить 4–5 млрд рублей, говорит директор по маркетингу холдинга AAG Евгений Хохлов. Стоимость площадки можно оценить в сумму не менее 6 млрд рублей, а инвестиции в проект с учетом социальной нагрузки — до 20 млрд рублей, подсчитал директор по развитию строительной компании «Базис-СПб» Антон Иванов. «Строительный трест» заинтересован в пополнении портфеля за счет готовых проектов, поскольку у него затянулось оформление документов для развития крупных площадок в Парголово и Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, объясняет эксперт по девелопменту Андрей Вересов.

Владельцем 12 га на Шкиперском протоке ЛСР стала в 2021 году, выкупив землю у оборонного концерна «Алмаз-Антей» за 4,8 млрд рублей. После этого право на освоение части этого участка перешло к группе компаний «ПИК». Приступить к застройке бывшей промышленной территории ЛСР планировала в 2024 году.

У ЛСР значительная часть проектов в бизнес-классе приходится на Васильевский остров, что создавало риск увеличения сроков продажи жилья, полагает эксперт по девелопменту Андрей Вересов. Кроме того, на спросе могла сказаться застройка соседнего участка ГК «ПИК», которая предпочитает конкурировать за счет низких цен, подчеркивает он. Стоимость «квадрата» в этом жилом комплексе составляет 260–270 тыс., что существенно ниже, чем в будущем проекте «Газпрома» по редевелопменту территории «Ленэкспо», уточняет господин Хохлов.

В этом году ЛСР решила оптимизировать свой портфель, выставив на продажу часть участков. В июне группа продала 10,2 га на Васильевском острове холдингу Legenda. Кроме того, по информации источников «Ъ-СПб», девелопер продолжает искать покупателей на проект апарт-комплекса на Петровском острове. Подобная стратегия может объясняться разными причинами: падением продаж, ухудшением финансовых показателей, необходимостью перераспределения средств между проектами, рассуждает управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков.

Готовые площадки в черте города можно пересчитать по пальцам, поэтому за них существует высокая конкуренция, говорит господин Иванов. Однако за наиболее ликвидные участки девелоперы часто выставляют заградительную цену, в результате чего долгое время не могут найти покупателей, указывает эксперт. При этом продать проекты без документов гораздо сложнее: во время их подготовки приходится привлекать бридж-кредиты и выплачивать проценты, к чему готовы не все, замечает господин Бойков. По этой причине покупатели предпочитают договариваться о внесении основного платежа после получения разрешения на строительство или о рассрочке, резюмирует аналитик.

Константин Куркин