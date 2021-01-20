Девелоперы выстраивают оборону

Оборонный холдинг «Алмаз-Антей» продал на торгах сразу три свои площадки, которые ранее занимали его предприятия. Самым крупной сделкой стала продажа комплекса «сталинских» зданий в районе метро «Приморская», которую приобрела за 4,8 млрд рублей группа ЛСР. RBI купил у оборонного холдинга территорию на Лермонтовском проспекте за 2,6 млрд рублей, а ООО «Пегас», которую связывают с группой «ПИК», стало владельцем домов за номерами 1 и 4 на Малом проспекте Петроградской стороны, заплатив за них 840 млн рублей.

Вчера состоялись аукционы по продаже имущества концерна «Алмаз-Антей», который распродает свое имущество в разных частях города. Всего было реализовано три лота общей стоимостью более 8 млрд рублей. Самый крупный из них — земельный участок по адресу Шкиперский проток, дом 19, площадью 12 га, с расположенными на нем зданиями сталинской постройки — ушел с молотка за 4,8 млрд рублей. Здесь находился ВНИИ Радиоаппаратуры, входящий в концерн. Актив приобрела Группа ЛСР, сообщившая "Ъ-СПб", что в планах компании — строительство на этом участке жилого комплекса с объектами инженерной и социальной инфраструктуры бизнес-класса или класса «комфорт плюс». «Очевидно, что одной из первоочередных задач по данному участку будет его полноценная подготовка к дальнейшему строительству, в том числе работы по сносу»,— добавили в компании. Ранее группа ЛСР уже приобретала имущество концерна. Так, в начале декабря девелопер купил имущественный комплекс на улице Красного Курсанта.

По словам Андрея Бойкова, управляющего партнера Rusland SP, участок на Шкиперском протоке находится в корректной жилой зоне, с ним будет проще всего работать. «Здесь получится возвести порядка 200 тыс. кв. м. Себестоимость строительства жилья бизнес-класса составит около 60–70 тыс. рублей за "квадрат"»,— отмечает эксперт.

Второй участок по адресу Лермонтовский проспект, дом 54, купила группа RBI, заплатившая за него 2,61 млрд рублей. В состав объекта, расположенного на участке 6,3 га входит комплекс нежилых зданий общей площадью 30,3 тыс. кв. м, в том числе исторических, находящихся под охраной КГИОП. Ранее там располагалось входящее в концерн АО «Завод радиотехнического оборудования». В компании “Ъ” подтвердили факт покупки, однако указали, что пока рано о чем-либо говорить, поскольку актив только что приобретен.

Проект на Лермонтовском проспекте тоже очень интересный, но включает объекты КГИОП, чей снос невозможен, продолжает господин Бойков. «Можно реализовать микс функций: здания реконструировать под апартаменты, бизнес-центр, коворкинг или гостиницу, а на незастроенной части участка построить жилой проект бизнес-класса. С учетом реконструкции себестоимость квадратного метра составит 90–100 тыс. рублей»,— считает он.

Последний лот — здания на Малом проспекте Петроградской стороны, дом 1а и дом 4, общей площадью 1,8 тыс. кв. м на участке чуть менее гектара, где ранее располагался завод «Навигатор» — приобрело малоизвестное на рынке ООО «Пегас», генеральным директором которого является Александр Бутов. Актив был куплен компанией за 840 млн рублей, сообщили в концерне. Собеседники “Ъ” на рынке связывают компанию с ГК «ПИК». В пресс-службе девелопера, однако, не стали комментировать возможную аффилированность с ООО «Пегас».

«На Малом проспекте также возможно реализовать жилой проект площадью до 15–18 тыс. кв. м. Вероятно, здесь будет реализован проект премиум-класса. Затраты на строительство составят порядка 100 тыс. рублей за "квадрат"»,— полагает Андрей Бойков.

СЗРЦ концерна ВКО «Алмаз-Антей» начал распродавать объекты недвижимости после переезда предприятий на единую площадку на проспекте Обуховской Обороны. В 2016 году здание на площади Растрелли, 2, у холдинга приобрел банк «Россия», писала газета «Ведомости». В прошлом году оборонный холдинг продал территорию на Лесном проспекте и Кантемировской улице ГК «Орими», а имущественный комплекс на улице Красного Курсанта — ГК «ЛСР». В январе также должны состояться торги по активам концерна на Бобруйской улице, 7.

По мнению господина Бойкова, подготовка градостроительной документации по всем проектам займет полтора-два года. «Отмечу, что долгое время данные объекты "Алмаз-Антея" не интересовали никого из девелоперов из-за отсутствия подготовленных градостроительных документов и завышенной стоимости. Однако сейчас ситуация такова, что инвесторы готовы приобретать участки даже по неинтересным до этого условиям и без подготовленной документации»,— рассуждает он, уточняя, что позволить себе это могут лишь крупнейшие компании с собственной ликвидностью. Главным образом на это повлиял дефицит земли, рост цен и спроса на жилье, а также ограниченный объем предложения, полагает он.

Такие интересные участки давно не выставлялись на открытых торгах, говорит руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин. Каждая из купленных площадок интересна под жилую застройку как с точки зрения локации, так и с точки зрения площади участка, отмечает он. Скорее всего, там будут реализованы проекты бизнес- и элит-класса, добавил господин Трушин.

Мария Кузнецова, Константин Куркин