ЛСР заземляет проекты

Снижение спроса на жилье вынуждает девелоперов оптимизировать сформированный до кризиса портфель проектов. «Группа ЛСР» собирается продать участки под жилье возле пространства «Севкабель Порт» на Васильевском острове и апартаменты в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Площадки, стоимость которых оценивается в сумму около 16 млрд рублей, рассматривают ПИК и «Самолет». Однако найти на них покупателей из-за высокой цены может оказаться непросто, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ЛСР ведет переговоры о продаже площадок на Васильевском и Петровском островах, рассказали «Ъ-СПб» два источника на рынке недвижимости. Речь идет о земле на Кожевенной линии, возле пространства «Севкабель Порт» (10,2 га), и на Ремесленной улице, 17 (2,2 га). Первый участок позволяет построить жилой комплекс бизнес-класса площадью 163,4 тыс. кв. м, второй — апарт-комплекс на 83,7 тыс. кв. м, следует из материалов ЛСР.

«Группа ЛСР» занимается строительством жилья, управлением коммерческой недвижимостью и производством стройматериалов. Это третья компания по объему возводимого жилья в России с показателем 2,4 млн кв. м. Выручка группы за 2022 год составила 139,6 млрд рублей, чистая прибыль — 13,3 млрд рублей, следует из ее отчетности по МСФО. Основным владельцем девелопера является Андрей Молчанов.

В ЛСР сообщили «Ъ-СПб», что постоянно ведут переговоры по реализации ряда площадок, но не раскрывают подробностей до закрытия сделок. Это стандартный процесс, который проходит в рамках оптимизации портфеля активов и земельного банка, добавил представитель группы. По информации собеседника «Ъ-СПб», предложение о покупке было сделано группе «Самолет», ПИК, компаниям «Аквилон», «Страна Девелопмент», «Брусника». В «Самолете» отказались от комментариев, в ПИК не ответили на вопросы «Ъ-СПб». В «Стране Девелопмент», «Аквилоне» и «Бруснике» сообщили, что не рассматривают приобретение участков.

Стоимость площадки на Васильевском острове можно оценить в 9,8 млрд рублей, на Петровском — 6,7 млрд рублей, полагает бывший исполнительный директор ГК «Аквилон» Андрей Вересов. Директор департамента инвестиций в недвижимость Maris Алексей Федоров говорит о сумме в пределах 12 и 2,5 млрд соответственно. Инвестиции в проект на Кожевенной линии могут составить до 25 млрд рублей, на Ремесленной улице — около 7 млрд, подсчитал аналитик.

В условиях снижения спроса на жилье и стагнирующих цен ЛСР проще продать часть участков, чем нести затраты на их освоение и увеличивать кредитную нагрузку, полагает господин Вересов. По данным Dataflat.ru, в апреле продажи квартир и апартаментов в Санкт-Петербурге сократились на 48% год к году, выручка застройщиков — на 31%. Скорее всего, на фоне снижения активности покупателей было принято решение не заходить в проекты, сроки реализации которых могут существенно сдвинуться, добавляет директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов.

Продать две площадки одному покупателю будет сложно: крупные девелоперы предпочитают неподготовленные участки, а небольшие компании не могут позволить себе подобные приобретения, предупреждает господин Вересов. По его словам, земля на Петровском острове выглядит менее ликвидной и может заинтересовать госкорпорации, такие как «Газпром», под строительство жилья для своих сотрудников. Недостатком территории у «Севкабель Порта» является промышленное окружение, которое, вероятно, сохранится в этой локации в ближайшие годы, считает руководитель петербургского филиала IBC Real Estate Сергей Владимиров.

ЛСР — не единственный крупный девелопер, который решил оптимизировать свой портфель земельных участков, подчеркивает господин Орлов. Ранее ПСК продала 30 га в Пушкинском районе Санкт-Петербурга группе ФСК, напоминает он. Объем реализуемой девелоперами земли, в том числе готовых площадок, будет возрастать, ожидает господин Владимиров. На фоне введения эскроу-счетов и бурного роста спроса в период пандемии многие девелоперы значительно нарастили свой портфель, а после изменения конъюнктуры вынуждены концентрироваться на приоритетных проектах, объясняет он. В неблагоприятных рыночных условиях у некоторых застройщиков может возникнуть желание зафиксировать прибыль в земле, тем более что ее стоимость за последние несколько лет сильно выросла, соглашается господин Федоров.

Константин Куркин