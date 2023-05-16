Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЛСР заземляет проекты

Девелопер задумался о продаже участков на Петровском острове и возле «Севкабель Порта»

Снижение спроса на жилье вынуждает девелоперов оптимизировать сформированный до кризиса портфель проектов. «Группа ЛСР» собирается продать участки под жилье возле пространства «Севкабель Порт» на Васильевском острове и апартаменты в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Площадки, стоимость которых оценивается в сумму около 16 млрд рублей, рассматривают ПИК и «Самолет». Однако найти на них покупателей из-за высокой цены может оказаться непросто, предупреждают эксперты.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ЛСР ведет переговоры о продаже площадок на Васильевском и Петровском островах, рассказали «Ъ-СПб» два источника на рынке недвижимости. Речь идет о земле на Кожевенной линии, возле пространства «Севкабель Порт» (10,2 га), и на Ремесленной улице, 17 (2,2 га). Первый участок позволяет построить жилой комплекс бизнес-класса площадью 163,4 тыс. кв. м, второй — апарт-комплекс на 83,7 тыс. кв. м, следует из материалов ЛСР.

«Группа ЛСР» занимается строительством жилья, управлением коммерческой недвижимостью и производством стройматериалов. Это третья компания по объему возводимого жилья в России с показателем 2,4 млн кв. м. Выручка группы за 2022 год составила 139,6 млрд рублей, чистая прибыль — 13,3 млрд рублей, следует из ее отчетности по МСФО. Основным владельцем девелопера является Андрей Молчанов.

В ЛСР сообщили «Ъ-СПб», что постоянно ведут переговоры по реализации ряда площадок, но не раскрывают подробностей до закрытия сделок. Это стандартный процесс, который проходит в рамках оптимизации портфеля активов и земельного банка, добавил представитель группы. По информации собеседника «Ъ-СПб», предложение о покупке было сделано группе «Самолет», ПИК, компаниям «Аквилон», «Страна Девелопмент», «Брусника». В «Самолете» отказались от комментариев, в ПИК не ответили на вопросы «Ъ-СПб». В «Стране Девелопмент», «Аквилоне» и «Бруснике» сообщили, что не рассматривают приобретение участков.

Стоимость площадки на Васильевском острове можно оценить в 9,8 млрд рублей, на Петровском — 6,7 млрд рублей, полагает бывший исполнительный директор ГК «Аквилон» Андрей Вересов. Директор департамента инвестиций в недвижимость Maris Алексей Федоров говорит о сумме в пределах 12 и 2,5 млрд соответственно. Инвестиции в проект на Кожевенной линии могут составить до 25 млрд рублей, на Ремесленной улице — около 7 млрд, подсчитал аналитик.

В условиях снижения спроса на жилье и стагнирующих цен ЛСР проще продать часть участков, чем нести затраты на их освоение и увеличивать кредитную нагрузку, полагает господин Вересов. По данным Dataflat.ru, в апреле продажи квартир и апартаментов в Санкт-Петербурге сократились на 48% год к году, выручка застройщиков — на 31%. Скорее всего, на фоне снижения активности покупателей было принято решение не заходить в проекты, сроки реализации которых могут существенно сдвинуться, добавляет директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов.

Продать две площадки одному покупателю будет сложно: крупные девелоперы предпочитают неподготовленные участки, а небольшие компании не могут позволить себе подобные приобретения, предупреждает господин Вересов. По его словам, земля на Петровском острове выглядит менее ликвидной и может заинтересовать госкорпорации, такие как «Газпром», под строительство жилья для своих сотрудников. Недостатком территории у «Севкабель Порта» является промышленное окружение, которое, вероятно, сохранится в этой локации в ближайшие годы, считает руководитель петербургского филиала IBC Real Estate Сергей Владимиров.

ЛСР — не единственный крупный девелопер, который решил оптимизировать свой портфель земельных участков, подчеркивает господин Орлов. Ранее ПСК продала 30 га в Пушкинском районе Санкт-Петербурга группе ФСК, напоминает он. Объем реализуемой девелоперами земли, в том числе готовых площадок, будет возрастать, ожидает господин Владимиров. На фоне введения эскроу-счетов и бурного роста спроса в период пандемии многие девелоперы значительно нарастили свой портфель, а после изменения конъюнктуры вынуждены концентрироваться на приоритетных проектах, объясняет он. В неблагоприятных рыночных условиях у некоторых застройщиков может возникнуть желание зафиксировать прибыль в земле, тем более что ее стоимость за последние несколько лет сильно выросла, соглашается господин Федоров.

Константин Куркин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...