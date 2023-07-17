Релоканты вернулись к найму

Возвращение из-за рубежа части собственников и потенциальных жильцов высокобюджетных арендных квартир привело к снижению предложения на рынке на 20–30%. Воспользовавшись оживлением, некоторые владельцы недвижимости решили продать жилплощадь. Эти факторы привели к росту цен в сегменте, но консультанты считают текущий объем спроса недостаточным для существенного увеличения ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Объем предложения на рынке высокобюджетной аренды Москвы (от 150 тыс. руб. в месяц.— “Ъ”) по итогам первой половины 2023 года сократился на 20% год к году и на 17% с начала 2023 года, подсчитали в NF Group. На одно появившееся предложение сейчас приходится 2,1 снятого с экспозиции, уточняют аналитики. В Intermark Real Estate говорят о сокращении числа доступных вариантов на 31% год к году. Представитель AREA Виктор Садыгов в моменте не видит предпосылок к увеличению объема предложения.

Резкое увеличение экспозиции на рынке высокобюджетной аренды произошло в 2022 году после начала военных действий на Украине, когда многие собственники и потенциальные арендаторы уезжали за рубеж. В конце ноября в Intermark Real Estate говорили об увеличении числа доступных предложений более чем вдвое год к году. В NF Group годовой спад спроса оценивали в 40%. В этом году тренд меняется. По данным NF Group, по итогам января—июня число запросов увеличилось на 11%. Глава департамента аренды Intermark Real Estate Елена Куликова говорит о росте на 23%.

В Apple Real Estate связывают динамику с обратной релокацией и возвращением из-за рубежа части арендодателей. Партнер NF Group Андрей Соловьев добавляет, что ряд потенциальных клиентов вернулись или рассматривают проживание в двух странах. Последним, на его взгляд, обусловлен фокус арендаторов в пользу более компактных вариантов.

По словам эксперта, по итогам полугодия 47% запросов сконцентрировались на квартирах площадью до 120 кв. м, тогда как годом ранее таких было 30%. Госпожа Куликова опасается, что решения арендаторов об обратной релокации носят временный характер, а их отъезд повлечет расторжение договоров и может отрицательно сказаться на рыночной динамике.

Возврат части собственников и арендаторов не единственная причина сокращения предложения. Виктор Садыгов говорит, что часть владельцев жилья могла решить остаться за рубежом и теперь не сдает, а продает квартиры.

Андрей Соловьев подтверждает, что на рынке вторичной недвижимости наблюдается оживление: за первые шесть месяцев консультанты получили на 40% больше запросов на покупку, чем годом ранее. По его словам, фокус состоятельных покупателей сегодня сосредоточен в основном на готовых объектах, и около трети арендных лотов экспонируется также и в сегменте продажи.

Сокращение предложения способствует росту цен. По словам Елены Куликовой, средний бюджет спроса за год вырос на треть, до 227 тыс. руб. Цена предложения с начала года выросла на 5%, до 337,5 тыс. руб. Андрей Соловьев оценивает среднюю стоимость арендного лота в высокобюджетном сегменте в 400 тыс. руб., говоря о росте показателя на 3% с начала года. «Мы наблюдали единичные случаи повышения стоимости, для большинства объектов цены остались на прежнем уровне»,— отмечает он.

Руководитель направления аренды Apple Real Estate Владимир Родионов добавляет, что дисконтов на рынке практически не осталось. Но в перспективе года цены вряд ли вырастут больше чем на 7–10% и только для наиболее ликвидных лотов, считает он.

Виктор Садыгов полагает, что частично рост ставок может быть продиктован увеличением расходов собственников на содержание объектов. Сдержанную динамику цен в целом склонны закладывать все опрошенные “Ъ” консультанты. Как отмечает Елена Куликова, несмотря на наличие признаков восстановления, речь все еще идет о недостаточном спросе, а поэтому предпосылок для существенного роста цен пока нет.

Александра Мерцалова