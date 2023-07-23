Жителей Москвы предупредили о ливне, грозе и шквалистом ветре

В Москве сегодня, 23 июля, в ближайшие часы и до 18:00 синоптики ожидают дождь, грозу и возможное усиление ветра до 15 м/с, передает пресс-служба городского хозяйства столицы в Telegram.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили»,— говорится в сообщении городского хозяйства.

18 июля в Москве прошел сильный ливень с грозой, в результате чего подтопило до двух десятков улиц в разных районах города. Порывами ветра было повалено несколько десятков деревьев, были повреждены автомобили. Дожди продолжились 19 июля. Из-за непогоды закрылись парки культуры и отдыха, а также зоопарк.

Эрдни Кагалтынов