В Москве прошел сильный ливень, подтопило улицы

В соцсетях появились видео, снятые на затопленных улицах, в том числе в центре столицы — на Арбате и Петровке. «Интерфаксу» в экстренных службах сказали, что порывами ветра повалено несколько десятков деревьев, есть поврежденные автомобили, зафиксированы случаи подтопления двух десятков улиц в разных районах города.

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Комплекс городского хозяйства Москвы сообщил, что свыше четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы менее чем за час.

В столичных аэропортах на фоне обрушившегося на Москву ливня с грозой и градом задерживаются рейсы. По данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 15:35, во Внуково задержаны три рейса, отменены десять. В Домодедово задержаны девять рейсов, три отменены, в Шереметьево задержаны три рейса. При этом «РИА Новости» в пресс-службах аэропортов сказали, что они работают штатно.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» публикует видео, на котором видны лужи в вестибюле станции «Парк культуры». Колесо обозрения «Солнце Москвы» остановило работу из-за непогоды.

«В период с 16:00 18 июля с сохранением до 11:00 19 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза, в дневные и вечерние часы с градом. Усиление юго-западного и западного ветра с порывами 17–20 м/с»,— сообщает столичное МЧС.

Мария Федотова