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Коммерсантъ FM
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обновлено 09:28

В Москве из-за ливня закрыли парки и зоопарк

В Москве из-за ливня временно закрыли парки культуры и отдыха, а также зоопарк. В результате непогоды повреждены 55 машин, повалены 57 деревьев, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом»,— говорится в сообщении Мосгорпарка в Telegram. О приостановке уведомил и Московский зоопарк.

По данным сервиса «Яндекс Погода», дожди идут в центральной, западной, южной и восточной части города. Синоптики прогнозируют, что сегодня, 19 июля, в Москве будет 17–19°C (в Подмосковье — 16–21°C), облачно с прояснениями. В городе и области действует желтый уровень погодной опасности.

В столичных аэропортах задержан или отменен 31 рейс, следует из данных «Яндекс Расписания». По состоянию на 9:27 во Внуково задержано шесть рейсов, отменено девять. В Домодедово задержано 10 рейсов, отменено два. В Шереметьево задержано два рейса, отменено два.

Ливень в Москве продолжается с 18 июля. Накануне вечером в столице менее чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков.

Лаура Кеффер

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