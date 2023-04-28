Пожарам определяют ответственных

МЧС предложило возложить ответственность за пожары на собственника земли — ведомство хочет внести соответствующие изменения в законодательство. Об этом заявил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Воронов. В министерстве обещали представить инициативу в ближайшее время на рассмотрение правительства. Кроме того, в МЧС отметили, что не будет играть роли, кто именно нарушил пожарную безопасность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Насколько эта мера решит проблему? И не усложнит ли жизнь бизнеса? Руководитель отдела развития гипермаркета «Стоквуд» Николай Жарков считает, что это повысит ответственность собственников: «Мы эту инициативу поддерживаем, потому что сами множество раз с этим сталкивались. У нас есть производство в Тверской области, и вот сейчас пожары пошли, так как народ поджигает траву. Нам приходится окапывать свою территорию.

Я считаю, что каждый должен в первую очередь контролировать свой участок, чтобы предупредить дальнейшее возгорание.

Мы сами пиломатериалом занимаемся, это очень актуальная тема. Но от травы могут загореться как отходы деревообработки, так и сам круглый лес. В любом случае пожар — это такая ситуация, когда ответственность с самого себя и с бизнеса не надо снимать, а лучше вести допконтроль. То же можно требовать и с арендодателей, чтобы они следили за этим. То есть можно, например, установить дымоуловители».

В МЧС сравнили новую идею об ответственности собственников с ответственностью автомобилистов: штраф за нарушение правил дорожного движения получает владелец машины, а не тот, кто был за рулем.

Инициатива вряд ли создаст сложности для бизнеса даже в случае сдачи помещений или участков в аренду, отметил член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов:

«До сегодняшнего времени ответственность за пожары несло физическое или юридическое лицо, по вине которого произошел пожар. То есть была важна причинно-следственная связь между действиями и их последствиями. Предложение МЧС, по большому счету, корреспондируется с общим законодательством Российской Федерации. То есть мы с вами знаем, что владелец недвижимости или земельного участка несет за них бремя ответственности, насколько оно будет добросовестным, правильным и так далее.

В данном случае инициатива ведомства, конечно, не вырывается из контекста общего духа и принципа законодательства, когда привлекать будут к ответственности непосредственно собственников земельных участков или объектов недвижимости, в которых произошел пожар. А они, в свою очередь, уже будут предъявлять требования к виновным лицам».

Поводом для обсуждения инициативы стал крупный пожар 25 апреля в Свердловской области, в результате которого два человека погибли, более 600 остались без жилья. По данным источника ТАСС, его причиной стало сжигание опилок на лесопилке с нарушением техники безопасности.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова