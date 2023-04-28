Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пожарам определяют ответственных

Как МЧС предлагает изменить законодательство в части ЧП

МЧС предложило возложить ответственность за пожары на собственника земли — ведомство хочет внести соответствующие изменения в законодательство. Об этом заявил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Воронов. В министерстве обещали представить инициативу в ближайшее время на рассмотрение правительства. Кроме того, в МЧС отметили, что не будет играть роли, кто именно нарушил пожарную безопасность.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Насколько эта мера решит проблему? И не усложнит ли жизнь бизнеса? Руководитель отдела развития гипермаркета «Стоквуд» Николай Жарков считает, что это повысит ответственность собственников: «Мы эту инициативу поддерживаем, потому что сами множество раз с этим сталкивались. У нас есть производство в Тверской области, и вот сейчас пожары пошли, так как народ поджигает траву. Нам приходится окапывать свою территорию.

Я считаю, что каждый должен в первую очередь контролировать свой участок, чтобы предупредить дальнейшее возгорание.

Мы сами пиломатериалом занимаемся, это очень актуальная тема. Но от травы могут загореться как отходы деревообработки, так и сам круглый лес. В любом случае пожар — это такая ситуация, когда ответственность с самого себя и с бизнеса не надо снимать, а лучше вести допконтроль. То же можно требовать и с арендодателей, чтобы они следили за этим. То есть можно, например, установить дымоуловители».

Как пожары дошли до Кургана

Как пожары дошли до Кургана

В МЧС сравнили новую идею об ответственности собственников с ответственностью автомобилистов: штраф за нарушение правил дорожного движения получает владелец машины, а не тот, кто был за рулем.

Инициатива вряд ли создаст сложности для бизнеса даже в случае сдачи помещений или участков в аренду, отметил член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов:

«До сегодняшнего времени ответственность за пожары несло физическое или юридическое лицо, по вине которого произошел пожар. То есть была важна причинно-следственная связь между действиями и их последствиями. Предложение МЧС, по большому счету, корреспондируется с общим законодательством Российской Федерации. То есть мы с вами знаем, что владелец недвижимости или земельного участка несет за них бремя ответственности, насколько оно будет добросовестным, правильным и так далее.

В данном случае инициатива ведомства, конечно, не вырывается из контекста общего духа и принципа законодательства, когда привлекать будут к ответственности непосредственно собственников земельных участков или объектов недвижимости, в которых произошел пожар. А они, в свою очередь, уже будут предъявлять требования к виновным лицам».

Поводом для обсуждения инициативы стал крупный пожар 25 апреля в Свердловской области, в результате которого два человека погибли, более 600 остались без жилья. По данным источника ТАСС, его причиной стало сжигание опилок на лесопилке с нарушением техники безопасности.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...