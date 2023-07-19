Бизнесу порекомендуют безопасность

Глава МЧС предложил вернуть регулярные проверки бизнеса. В вопросах безопасности Александр Куренков предложил опираться на принцип «доверяй, но проверяй», поскольку без этого «результатов не добиться». Министр заверил, что «кошмарить» бизнес ведомство не собирается. Главное, что так появится возможность давать рекомендации предпринимателям и взывать к их совести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Об этом Александр Куренков заявил, выступая на заседании Совета федерации. Кроме того, он достаточно оригинальным образом призвал внимательнее относиться к вопросам безопасности:

«Я очень хотел бы, чтобы безопасность, в том числе противопожарная и любая другая, о которой мы сегодня говорим, была модной. И мы на сегодняшний день, приходя в гости и на день рождения, почему-то не дарим людям огнетушители и не говорим им хорошие слова, чтобы они были живы и здоровы. Но я хочу напомнить, что человеку достаточно пяти глотков угарного газа для того, чтобы у него отключилось сознание. И буквально на 10-й глоток он погибает. Это к вопросу о требовании. Мы же хотим, чтобы наши родственники и близкие были живы и здоровы».

При этом еще со времен пандемии в России действует мораторий на проверки бизнеса. Правительство продлило его действие и в этом году. Хотя еще в декабре некоторые депутаты также призывали МЧС возобновить регулярные инспекции. “Ъ FM” решил узнать у самих предпринимателей, как они смотрят на возвращение проверок.

Управляющая торговым центром «Алтуфьевский» Наталья Кузнецова: «Одна из самых важных обязанностей собственников недвижимости — это соблюдение безопасности. Поэтому здесь я бы не стала возражать. Регулярная основа — проверки раз в три года, это не так обременительно для бизнеса. Единственное, сейчас огромный дефицит всех этих деталей, и заказы выполняются по полгода. Датчики и системы автоматической пожарной сигнализации надо ждать несколько месяцев. И их продают, только если мы заказываем другое необходимое оборудование, кабель и так далее. Поэтому есть нюансы, которые надо бы выполнять, и это непросто в данной ситуации, которая сложилась сейчас у нас в стране». Учредитель химчистки-прачечной «Акварели» Тамара Нехорошева: «Я категорически против подобного рода проверок. У нас законы хорошие, но исполнители, бывает, ведут себя чрезвычайно некорректно. Завышенные требования, какие-то требования по документам, которых не должно быть и не может быть. И получить их чрезвычайно сложно. А если ты их получишь, то это стоит безумных денег, потому что сам ты этого не сделаешь. Ну, поступила жалоба — проверяйте. Ведь только недавно президент декларировал, мол, оставьте бизнес в покое, особенно маленькие предприятия, не трогайте их, пусть работают, создают рабочие места. И вот опять — давайте сделаем проверки». Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров: «Проверок действительно последние пару лет было меньше. Наверное, они нужны, но они должны быть профессиональные, аргументированные, а не так, что вот какая-то ветошь для протирки какой-то посуды, которая в документах 50-летней давности. К сожалению, у человека, который проверяет, задача поставлена найти нарушение. И он как раз привязывается к тем пунктам, которые вообще не нужны и мешают, и никто их не выполняет. Получается, ты по закону будешь обязательно оштрафован, а по сути за это штрафовать нелепо».

Месяц назад Владимир Путин предложил полностью отменить проверки бизнеса, если он не связан с высоким риском причинения вреда человеку. Тогда же он заявлял, что в прошлом году количество инспекций сократилось на 20% по сравнению с пандемическим 2020-м. При этом в марте еще и премьер-министр Михаил Мишустин также уверял, что ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только на объектах высокого риска.

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Александр Рассохин, Владислав Викторов