Роспотребнадзор не подтвердил информацию о выбросе аммиака во «Временах года» из-за прорыва трубы

Управление Роспотребнадзора по Москве не подтверждает информацию о том, что прорыв трубы с кипятком в столичном ТЦ «Времена года» привел к повреждению холодильного оборудования и выбросу аммиака.

«Информация о возможном выбросе аммиака из-за повреждения холодильного оборудования магазина ГУ МЧС России по г. Москве не подтверждается. С целью контроля санитарно-эпидемиологической обстановки и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей на территории окружающей жилой застройки проведены исследования качества атмосферного воздуха. По результатам исследования во всех исследованных пробах концентрация загрязняющих веществ не превышает установленных гигиенических нормативов»,— говорится в заявлении на сайте Роспотребнадзора.

Ранее об утечке сообщил Telegram-канал Shot. Он утверждал, что в цеху холодильного оборудования гипермаркета ощущается едкий запах.

Сегодня, 22 июля, в ТЦ «Времена года» прорвало трубу с кипятком, в результате чего погибли четыре сотрудника гипермаркета «Глобус Гурмэ», пострадали десять человек.

По факту гибели четырех человек Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц ( ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Эрдни Кагалтынов