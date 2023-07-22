Сальдо сообщил о почти полной ликвидации подтопления после ЧП на Каховской ГЭС

На пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС территориях Херсонской области подтопления как такового уже не наблюдается. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора Владимир Сальдо. По его словам, в свои дома вернулись 2,5 тыс. человек.

«Подтопления как такового уже нет — осушено больше 90% домов. Вода продолжает стоять лишь в отдельных низких местах в Алешках, Голой Пристани и Коханах»,— сообщает господин Сальдо, отметив, что ее продолжают откачивать. В свои дома вернулись почти 30% от общего числа временно эвакуированных.

Сейчас местные власти принимают меры для обеспечения людей питьевой водой. Из-за снижения наполнения Северо-Крымского и Каховского магистрального каналов где-то оказалось невозможным водоснабжение, сообщает врио губернатора. В некоторых местах, по его словам, часть артезианских скважин стала непригодна по санитарным показателям.

В результате разрушения 6 июня Каховской ГЭС часть региона оказалась затоплена. В произошедшем Москва и Киев обвиняют друг друга.

Мария Федотова