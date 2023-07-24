Лекарствам оставили поддержку

Многие глобальные фармкомпании, отказавшись от прямой рекламы своих препаратов в России после начала военных действий на Украине, не сокращают траты на продвижение через медицинские организации, выделяя им средства на исследования и отраслевых мероприятия. В 2023 году эти расходы могут вырасти на 5%, до 20,5 млрд руб. Динамика может говорить о стремлении глобальных игроков сохранить долю на российском рынке, хотя более скромная индексация платежей, чем раньше, облегчает локальным компаниям продвижение своих лекарств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Выплаты международных фармкомпаний врачам и медицинским организациям в России по итогам 2023 года могут вырасти на 5%, прогнозирует DSM Group. По подсчетам “Ъ” на основе отчетности 43 участников Ассоциации международных фармпроизводителей, в прошлом году общие выплаты составили 19,6 млрд руб., что на 6,6% больше год к году. Таким образом, в 2023 году общий объем платежей может достичь 20,5 млрд руб.

Компании оплачивают врачам участие в конференциях и консультации, а ассоциациям дают пожертвования, гранты или компенсируют расходы на мероприятия и исследования. Платежи врачам в 2022 году снизились на 9,5%, до 3,3 млрд руб., но профильным организациям — выросли на 9,6%, до 7,7 млрд руб. Траты на исследования и разработки увеличились на 11,3%, до 8,6 млрд руб. Нарастили общие выплаты AstraZeneca (на 31%), Janssen (на 65,6%), Roche (на 14,1%), Sanofi (на 1,2%) и BMS (на 43,3%), а сократили — MSD (на 4,8%), Bayer (на 10%), Pfizer (на 6,6%), Novartis (на 10,8%).

Международные фармацевтические компании по выплатам врачам, организациям и тратам на исследования в 2022 году Выйти из полноэкранного режима Место Компания Врачам (млн руб.) Организациям (млн руб.) На исследования (млн руб.) Общие выплаты (млн руб.) Динамика всех выплат к 2021 году (%) 1 AstraZeneca 341 253 950,0 514 708 566,0 1 163 201 408,0 2 019 163 904,0 31 2 MSD 35 919 720,5 50 217 913,0 1 516 041 163 1 602 178 796,0 -4,8 3 Janssen 196 445 261,0 651 479 273,0 651 439 823,0 1 499 364 357,0 65,6 4 F. Hoffman-La Roche 180 513 966,0 251 914 469,0 1 032 797 788,3 1 465 226 223,0 14,1 5 Bayer 358 009 294 872 641 878,9 152 787 037,5 1 383 438 210,0 -10 6 «Р-Фарм» 68 845 020,0 933 591 991,0 223 000 000 1 225 437 011,0 217,7 7 Pfizer 140 318 471,0 629 472 722,0 447 528 588,0 1 217 319 781,0 -6,6 8 Novartis 497 583 043,0 178 725 035,0 492 754 699,0 1 169 062 777,0 -10,8 9 Sanofi 114 146 480,0 387 487 943,0 424 702 948,0 926 337 371,0 1,2 10 BMS 28 155 217,0 366 710 780,0 466 618 446,0 861 484 443,0 43,3 Открыть в новом окне Источник: отчеты компаний, подсчеты “Ъ”.

После начала военных действий на Украине ряд глобальных фармкомпаний заявили о приостановке набора участников в клинические исследования и отказе от инвестиций. Ряд игроков, включая Novartis, Sanofi и GSK, уведомил о снижении или отказе от расходов на рекламу и продвижение. В этой связи в 2022 году ожидалось сокращение выплат на 30% после увеличения на 22,6% в 2021 году (см. “Ъ” от 19 августа 2022 года).

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отмечает, что фармкомпании «сократили в основном траты на публичную рекламу». В отчетах, уточняет он, отражено продвижение рецептурных препаратов через профессиональное сообщество: «От этого канала компаниям трудно отказаться, так как восстановить позиции на рынке будет гораздо сложнее».

В AstraZeneca рост платежей объясняют консолидацией портфеля американской Alexion и общим восстановлением после пандемии. В Bayer и Roche говорят, что в текущих цифрах «отражается оплата работы, проделанной в 2021 году». С февраля 2022 года Bayer работает с врачами и ассоциациями здравоохранения в России только в формате образовательных мероприятий по правильному применению лекарств, уверяют в компании. Там добавили, что пожертвования организациям выросли из-за выделения дополнительных доз радиоактивных препаратов для лечения онкозаболеваний. В GSK говорят о сокращении выплат врачам и организациям в 4,1 раза, до 71 млн руб. и остановке в России всего промо.

Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова отмечает, что увеличение платежей на исследования обусловлено в том числе большим объемом международных испытаний в прежние годы. Рост выплат может быть связан с расширением числа пациентов, включенных в испытания в первой половине 2022 года, подтверждают в Roche. По словам госпожи Завидовой, эффект от прекращения новых исследований иностранными фармкомпаниями будет заметен по итогам 2023 года.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отмечает, что приостановившие весной 2022 года работу по продвижению препаратов фармкомпании, вероятно, пришли к выводу, что это грозит потерей доли рынка через год-полтора. Сергей Шуляк говорит, что платежи глобальных игроков в любом случае растут скромными темпами, поэтому российские компании могут продвигать препараты с меньшими затратами.

Полина Гриценко