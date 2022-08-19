Врачи без грантиц

Сокращение инвестиций международных фармпроизводителей в России из-за военных действий на Украине напрямую коснулось материального положения российских врачей и отраслевых объединений. По итогам года они могут лишиться около трети выплат от западных компаний в виде грантов в том числе на анализ препаратов, организацию конференций и участие в них. Эти средства позволяли врачам получить дополнительный заработок, а ассоциациям — источник финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Выплаты западных фармкомпаний, входящих в Ассоциацию международных фармпроизводителей (AIPM), российским врачам и отраслевым ассоциациям по итогам 2022 года могут сократиться примерно на 30%, полагает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Big pharma выделяет средства на оплату консультаций, проведение конференций и компенсацию расходов за участие в них, а также в виде пожертвований и грантов. Для производителей это в том числе один из способов продвижения на рынке своих лекарств. В MSD и Bayer, направлявших ранее на подобные цели больше всего средств, не ответили на запросы “Ъ”. В AstraZeneca сообщили, что раскроют данные по итогам 2022 года в будущем году.

Причина сокращения — в снижении активности международных фармкомпаний на российском рынке после начала военных действий на Украине, поясняет господин Шуляк. Так, с конца февраля Bayer, Pfizer, MSD, Novartis объявили о приостановке инвестиций в Россию, запуска новых проектов и рекламных кампаний, продолжив поставки в страну большинства своих препаратов.

По итогам 2022 года сократится и объем средств, выделяемых зарубежными фармкомпаниями на проведение новых исследований и разработок в РФ, полагает исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова. Ушедшая из России американская BMS уже прекратила и текущие испытания.

В первой половине года Минздрав выдал 111 разрешений на международные многоцентровые исследования в РФ — это на 27,5% меньше год к году. Опрос, проведенный АОКИ в середине июля, показал, что из 78 заявленных ранее испытаний 55 приостановлены, а 18 уже точно не будут проводиться в стране. По подсчетам “Ъ”, в 2021 году фармкомпаниями на такие исследования было выделено 8,37 млрд руб., что больше на 3,6% год к году.

Топ-10 международных фармкомпаний по выплатам врачам и организациям и тратам на исследования в 2021 году (млн руб.) Выйти из полноэкранного режима Компания Выплаты врачам Выплаты организациям Выплаты на исследования и разработки Общая сумма MSD 74,6 277,5 1331,2 1683,3 AstraZeneca 344,8 430,0 765,3 1540,1 Bayer 401,3 773,9 362,1 1537,3 Novartis 405,6 225,3 680,1 1311 Pfizer 162,1 611,9 529,5 1303,5 Roche 119,9 360,6 803,2 1283,7 Sanofi 164,1 425,3 362,2 951,6 Janssen 137,5 365,9 402,2 905,6 Eli Lilly 83,7 104,3 642,4 830,3 Boehringer Ingelheim 229,2 329,8 45,7 604,7 Открыть в новом окне Источник: данные компаний, подсчеты “Ъ”.

По итогам прошлого года big pharma выделила на выплаты врачам, отраслевым ассоциациям и на проведение исследований 19,3 млрд руб., увеличив траты на 22,6%, подсчитал “Ъ” на основе отчетов 47 компаний—членов AIPM. Они обязаны ежегодно отчитываться о таких выплатах, согласно Кодексу надлежащей практики. «Для врачей это (выплаты от фармкомпаний.— “Ъ”) дополнительный доход, а для отраслевых объединений — основной источник финансирования, так как членские взносы не могут обеспечить их деятельность»,— поясняет Сергей Шуляк.

По подсчетам “Ъ” на основе отчетов компаний, в 2021 году заметнее всего — на 50,2% год к году, до 3,7 млрд руб.,— выросли выплаты международных фармкомпаний российским врачам. Больше всего на эти цели потратил Novartis — 405,6 млн руб. Среди специалистов самую большую сумму — 1,5 млн руб.— получил от Janssen онколог Николай Жуков. Он отказался от комментариев.

Выплаты отраслевым организациям за тот же период увеличились на 39,2%, до 3,7 млрд руб. Больше всего средств —773,9 млн руб.— на эти цели направила Bayer. Среди всех организаций самую крупную выплату за консультирование и проведение мероприятий получило Российское общество клинической онкологии (RUSSCO): ему в 2021 году AstraZeneca перечислила 152,1 млн руб.

«Компания десять лет поддерживает наш проект по молекулярно-генетическому тестированию для определения тактики лечения и прогноза у онкопациентов»,— поясняет исполнительный директор RUSSCO Вера Карасева.

По словам госпожи Карасевой, AstraZeneca поддерживает исследование нескольких маркеров, которые тестируются преимущественно дорогостоящим методом — секвенированием нового поколения (NGS), пока ограниченно финансируемым за счет государства.

В 2022 году объемы выплат врачам могут оказаться такими же низкими, как в 2020 году, когда на эти цели, по подсчетам «Фармвестника», было направлено 2,5 млрд руб., что на 36% меньше год к году. В целом в позапрошлом году big pharma направила на выплаты врачам, ассоциациям и на проведение исследований 15,7 млрд руб. В разгар пандемии западные фармкомпании перевели все коммуникации со специалистами в онлайн, но такой способ, по словам господина Шуляка, «не оправдал себя в ожидаемой мере». Он рассчитывает, что международные фармкомпании восстановят взаимодействие с врачами и отраслевыми объединениями РФ. «Сейчас это уже начинает прослеживаться»,— добавляет эксперт. По его словам, отказ крупных фармпроизводителей от инвестиций в Россию не касается взаимодействия с врачами и проведения конференций.

Полина Гриценко