Врачи без грантиц

Сокращение инвестиций международных фармпроизводителей в России из-за военных действий на Украине напрямую коснулось материального положения российских врачей и отраслевых объединений. По итогам года они могут лишиться около трети выплат от западных компаний в виде грантов в том числе на анализ препаратов, организацию конференций и участие в них. Эти средства позволяли врачам получить дополнительный заработок, а ассоциациям — источник финансирования.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Выплаты западных фармкомпаний, входящих в Ассоциацию международных фармпроизводителей (AIPM), российским врачам и отраслевым ассоциациям по итогам 2022 года могут сократиться примерно на 30%, полагает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Big pharma выделяет средства на оплату консультаций, проведение конференций и компенсацию расходов за участие в них, а также в виде пожертвований и грантов. Для производителей это в том числе один из способов продвижения на рынке своих лекарств. В MSD и Bayer, направлявших ранее на подобные цели больше всего средств, не ответили на запросы “Ъ”. В AstraZeneca сообщили, что раскроют данные по итогам 2022 года в будущем году.
Причина сокращения — в снижении активности международных фармкомпаний на российском рынке после начала военных действий на Украине, поясняет господин Шуляк. Так, с конца февраля Bayer, Pfizer, MSD, Novartis объявили о приостановке инвестиций в Россию, запуска новых проектов и рекламных кампаний, продолжив поставки в страну большинства своих препаратов.
По итогам 2022 года сократится и объем средств, выделяемых зарубежными фармкомпаниями на проведение новых исследований и разработок в РФ, полагает исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова. Ушедшая из России американская BMS уже прекратила и текущие испытания.
В первой половине года Минздрав выдал 111 разрешений на международные многоцентровые исследования в РФ — это на 27,5% меньше год к году. Опрос, проведенный АОКИ в середине июля, показал, что из 78 заявленных ранее испытаний 55 приостановлены, а 18 уже точно не будут проводиться в стране. По подсчетам “Ъ”, в 2021 году фармкомпаниями на такие исследования было выделено 8,37 млрд руб., что больше на 3,6% год к году.
Топ-10 международных фармкомпаний по выплатам врачам и организациям и тратам на исследования в 2021 году (млн руб.)
|
Источник: данные компаний, подсчеты “Ъ”.
По итогам прошлого года big pharma выделила на выплаты врачам, отраслевым ассоциациям и на проведение исследований 19,3 млрд руб., увеличив траты на 22,6%, подсчитал “Ъ” на основе отчетов 47 компаний—членов AIPM. Они обязаны ежегодно отчитываться о таких выплатах, согласно Кодексу надлежащей практики. «Для врачей это (выплаты от фармкомпаний.— “Ъ”) дополнительный доход, а для отраслевых объединений — основной источник финансирования, так как членские взносы не могут обеспечить их деятельность»,— поясняет Сергей Шуляк.
По подсчетам “Ъ” на основе отчетов компаний, в 2021 году заметнее всего — на 50,2% год к году, до 3,7 млрд руб.,— выросли выплаты международных фармкомпаний российским врачам. Больше всего на эти цели потратил Novartis — 405,6 млн руб. Среди специалистов самую большую сумму — 1,5 млн руб.— получил от Janssen онколог Николай Жуков. Он отказался от комментариев.
Выплаты отраслевым организациям за тот же период увеличились на 39,2%, до 3,7 млрд руб. Больше всего средств —773,9 млн руб.— на эти цели направила Bayer. Среди всех организаций самую крупную выплату за консультирование и проведение мероприятий получило Российское общество клинической онкологии (RUSSCO): ему в 2021 году AstraZeneca перечислила 152,1 млн руб.
«Компания десять лет поддерживает наш проект по молекулярно-генетическому тестированию для определения тактики лечения и прогноза у онкопациентов»,— поясняет исполнительный директор RUSSCO Вера Карасева.
По словам госпожи Карасевой, AstraZeneca поддерживает исследование нескольких маркеров, которые тестируются преимущественно дорогостоящим методом — секвенированием нового поколения (NGS), пока ограниченно финансируемым за счет государства.
В 2022 году объемы выплат врачам могут оказаться такими же низкими, как в 2020 году, когда на эти цели, по подсчетам «Фармвестника», было направлено 2,5 млрд руб., что на 36% меньше год к году. В целом в позапрошлом году big pharma направила на выплаты врачам, ассоциациям и на проведение исследований 15,7 млрд руб. В разгар пандемии западные фармкомпании перевели все коммуникации со специалистами в онлайн, но такой способ, по словам господина Шуляка, «не оправдал себя в ожидаемой мере». Он рассчитывает, что международные фармкомпании восстановят взаимодействие с врачами и отраслевыми объединениями РФ. «Сейчас это уже начинает прослеживаться»,— добавляет эксперт. По его словам, отказ крупных фармпроизводителей от инвестиций в Россию не касается взаимодействия с врачами и проведения конференций.