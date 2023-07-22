Съезд с Кутузовского проспекта к ТЦ «Времена года» в Москве временно закрыт из-за спасательных работ

Департамент транспорта Москвы сообщил в Telegram, что съезд с Кутузовского проспекта к торговому центру «Времена года» закрыт из-за спасательных работ в связи с прорывом трубы с кипятком. Общее движение по проспекту не затруднено, уточнили в департаменте.

Ранее сегодня, 22 июля, в ТЦ «Времена года» прорвало трубу с кипятком, в результате чего погибли четыре сотрудника гипермаркета «Глобус Гурмэ». По предварительным данным, пострадали девять человек.

По факту гибели четырех человек Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц ( ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Эрдни Кагалтынов