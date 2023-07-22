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Китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь защитила титул чемпионки мира

Шахматистка из Китая Цзюй Вэньцзюнь обыграла соотечественницу Лэй Тинцзе в 12-й партии финального матча за звание чемпионки мира по шахматам со счетом 6,5:5,5. Вэньцзюнь играла белыми фигурами. Партии прошли в Шанхае и Чунцине.

Фото: Stev Bonhage / FIDE

Фото: Stev Bonhage / FIDE

32-летняя Цзюй Вэньцзюнь является обладательницей женской мировой шахматной короны с 2018 года, когда она обыграла в финальном матче свою соотечественницу Тань Чжунъи. Звание чемпионки мира она до этого защищала дважды. В 2018 году она обыграла в нокаут-турнире россиянку Екатерину Лагно, а в 2020-м на тай-брейке обыграла другую российскую шахматистку Александру Горячкину.

Эрдни Кагалтынов

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