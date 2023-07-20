Деньги на шахматах

20 июля ежегодно отмечается Международный день шахмат. Шахматы не только самый интеллектуальный вид спорта, но и достаточно прибыльный. Как показывает рейтинг, составленный изданием The Chess Journal, ведущие шахматисты могут зарабатывать миллионы. Следует отметить, что в оценке их состояний учитываются не только непосредственно призовые, заработанные на шахматных турнирах, но и иная деятельность, не обязательно непосредственно связанная с шахматами. К примеру, американский гроссмейстер Хикару Накамура — известный шахматный блогер, а норвежец Магнус Карлсен основал собственную компанию Play Magnus Group (в 2022-м поглощена онлайн-порталом Chess.com).

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Значительных денег могут стоить и сами шахматы. В частности, самым дорогим в настоящее время считается набор Pearl Royale Chess Set, созданный австралийским ювелиром Колином Берном. Фигуры из белого золота инкрустированы бриллиантами, цейлонскими сапфирами и жемчугом Южных морей. Он стоит $4 млн.

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Конкурирует с ним набор Jewel Royale Chess Set от британского ювелирного дома Boodles. Фигуры из золота и платины инкрустированы бриллиантами, рубинами, сапфирами, черным и белым жемчугом. Сама доска также покрыта золотом. Оценки его стоимости в разных источниках варьируются от $1,3 млн до $9,8 млн.